Vatandaşlardan Mardin’de 6’lı masaya pankartlı gönderme: Üzümümüz şiredir 6’lı masa fitnedir. Reis sen dik dur Mardin halkı seninledir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Mardin Havalimanı'na geldi.