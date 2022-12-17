Vatandaşlardan Mardin'de 6'lı masaya pankartlı gönderme: Üzümümüz şiredir 6’lı masa fitnedir. Reis sen dik dur Mardin halkı seninledir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Mardin'e geldi. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Erdoğan'a şehir genelinde de büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Başkan Erdoğan'ı karşılayan vatandaşlar ayrıca 6'lı masaya da mesaj gönderirdi. Başkan Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada "Üzümümüz şiredir 6'lı masa fitnedir. Reis sen dik dur Mardin halkı seninledir" yazılı pankart açan vatandaşlar 6'lı masaya göndermede bulundu.
17.12.2022 15:46 - Son Güncelleme: 17.12.2022 15:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Mardin Havalimanı'na geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN MARDİN'DE
Mardin'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanından otobüs ile toplu açılış programının yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Parkına geçti.
Başkan Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.