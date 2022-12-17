Trakya enerji üssü olacak! Başkan Erdoğan Silivri’de Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposunun açılışını yaptı





Enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların, ülkemizde yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz.

Petrolde de yeni sondajlar yapıyor, eski kuyuları tekrar kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. En kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkarak yolumuza devam edeceğiz.

Saros'ta LNG tesisini açtığımızda daha güçlü hale geleceğiz. Ülkemizi, gaz referans fiyatının belirlendiği ülke yapacağız.

Değerli dostum Sayın Putin ile önemli görüşmelerimiz oldu, adımlarımızı attık, atıyoruz. Özellikle Trakya enerjide bir hub haline gelecek. Artık enerji alanında bambaşka bir seviyeye yükseleceğiz.