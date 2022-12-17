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    Trakya enerji üssü olacak! Başkan Erdoğan Silivri’de Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposunun açılışını yaptı

    Başkan Erdoğan, Silivri’de Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposunu açtı. Trakya’nın enerjide merkez olacağını açıkladı. Dikkat çeken mesajlar yolladı...

    Trakya enerji üssü olacak

    Bu tesisi biz kurduk. Kullanılan malzemeler, yerli ve milli olarak üretildi. Burası, en yoğun tüketim olduğu dönemde bile ülkedeki gaz ihtiyacının 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecek güçte!



    Enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların, ülkemizde yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz.
    Petrolde de yeni sondajlar yapıyor, eski kuyuları tekrar kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. En kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkarak yolumuza devam edeceğiz.
    Saros'ta LNG tesisini açtığımızda daha güçlü hale geleceğiz. Ülkemizi, gaz referans fiyatının belirlendiği ülke yapacağız.
    Değerli dostum Sayın Putin ile önemli görüşmelerimiz oldu, adımlarımızı attık, atıyoruz. Özellikle Trakya enerjide bir hub haline gelecek. Artık enerji alanında bambaşka bir seviyeye yükseleceğiz.



    Açılışı yapılan doğal gaz deposu, günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahip.

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    Haberler Güncel Trakya enerji üssü olacak! Başkan Erdoğan Silivri’de Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposunun açılışını yaptı
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