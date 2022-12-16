Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi yeni kapasitesiyle hizmete alındı! İşte dev tesisin özellikleri
Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 4,6 milyar metreküpe ulaşan yeni kapasitesiyle hizmete alındı. Açılış töreninde Trakya bölgesinin enerjide merkez olacağını belirten Başkan Erdoğan, "2053 yılında birincil kaynaklardan dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik." dedi. İşte Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olan Silivri'deki tesisin özellikleri.
16.12.2022 16:43 - Son Güncelleme: 16.12.2022 16:43
Türkiye'nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan tesisin kapasite artırma çalışmaları tamamlandı.
Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.
Tesisin kapasite artırma çalışmaları kapsamında, Silivri açıklarında deniz üstünde Piri Mehmet Paşa ve Ali Paşa olmak üzere yüzde 100 yerli 2 platform kuruldu.