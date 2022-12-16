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    • 16.12.2022 10:26
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    Yine bir 'saadet zinciri' vakası: Yüzde 10 kar vaadiyle 55 milyon liralık vurgun! Elebaşı firarda

    Balıkesir’de kurdukları turizm acentesi sistemine katılanlara yüzde 10 kar vadeden şüphelilerin 30 kişiyi 55 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Turizm bahanesiyle saadet zinciri yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

    AJANSLAR
    Yine bir ’saadet zinciri’ vakası!

    Balıkesir'de kurdukları sözde turizm acentesi üzerinden kar payı verme bahanesiyle kurdukları saadet zinciri yapılanmasıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

    Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, elebaşı E.Ç. ile 8 kişinin sözde turizm acentesi kurarak saadet zinciri yapılanması oluşturdukları, otel odası ve tekne kiraladıklarını tespit etti.

    Ekipler, şüphelilerin sisteme para yatıranlara net yüzde 10 kar payı vadederek 30 kişiyi 55 milyon lira dolandırdıklarını da belirledi.

    KOM OPERASYONUNDA 8 GÖZALTI
    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlarda güven duygusu oluşturmak için taşeron şirketler kurarak 4 kamyonet, bir minibüs, 5 motosiklet ve 9 akülü motosiklet alıp sisteme dahil eden zanlılara yönelik operasyon başlattı.

    ELEBAŞI FİRARDA
    Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.Ş, İ.Ç, H.K, G.A, Y.G, Ü.B, O.O. ve E.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polisin, elebaşı E.Ç'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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    Haberler Güncel Yine bir 'saadet zinciri' vakası: Yüzde 10 kar vaadiyle 55 milyon liralık vurgun! Elebaşı firarda
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