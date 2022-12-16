Yine bir 'saadet zinciri' vakası: Yüzde 10 kar vaadiyle 55 milyon liralık vurgun! Elebaşı firarda

Ekipler, şüphelilerin sisteme para yatıranlara net yüzde 10 kar payı vadederek 30 kişiyi 55 milyon lira dolandırdıklarını da belirledi.

KOM OPERASYONUNDA 8 GÖZALTI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlarda güven duygusu oluşturmak için taşeron şirketler kurarak 4 kamyonet, bir minibüs, 5 motosiklet ve 9 akülü motosiklet alıp sisteme dahil eden zanlılara yönelik operasyon başlattı.