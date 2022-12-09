ABD'den terör örgütü YPG/PKK'ya bütçe golü: Suriye fonunda kesintiye gittiler

ABD Temsilciler Meclisi, 858 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısını 80'e karşı 350 oyla kabul ederek, son oylama için Senato'ya gönderdi.

IRAK BÜTÇESİNDE KESİNTİ

4 bin sayfayı aşkın tasarıdan derlenen bilgilere göre, Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında PKK/YPG dahil ABD ortaklarına verilmek üzere talep edilen 541 milyon 692 bin dolarlık fonun 487 milyon 513 bin dolarına onay verildi.