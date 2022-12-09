ABD'den terör örgütü YPG/PKK'ya bütçe golü: Suriye fonunda kesintiye gittiler

ABD Temsilciler Meclisi, 858 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısını 80'e karşı 350 oyla kabul ederek, son oylama için Senato'ya gönderdi.
IRAK BÜTÇESİNDE KESİNTİ
4 bin sayfayı aşkın tasarıdan derlenen bilgilere göre, Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında PKK/YPG dahil ABD ortaklarına verilmek üzere talep edilen 541 milyon 692 bin dolarlık fonun 487 milyon 513 bin dolarına onay verildi.
Tasarıda, bu toplam fona 15 milyon 413 bin dolar enflasyon farkı eklenerek toplam miktarın 502 milyon 926 bin dolara çıkarıldığı görüldü.
Tasarıya ilişik tabloda, Irak için istenen 358 milyon 15 bin doların 35 milyon 811 bin dolarının gerekçesiz görüldüğü ve Irak'a 322 milyon 204 bin doların verilmesinin uygun bulunduğu kaydedildi.