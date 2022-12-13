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    • 14.12.2022 09:34
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    Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar YAKALANDI MI, tutuklandı mı? Murat Hazinedar kimdir, kaç yaşında?

    Düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında arama motorlarında Murat Hazinedar hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi. Peki, Murat Hazinedar kimdir, kaç yaşında? Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar YAKALANDI MI, tutuklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Murat Hazinedar kimdir, kaç yaşında?

    Murat Hazinedar hakkında aramalar hız kazandı. Son dakika haberine göre, Beşiktaş Belediyesi'ne İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Eski Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar'ın operasyon kapsamında aranan isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Peki, Murat Hazinedar kimdir, kaç yaşında? Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar YAKALANDI MI, tutuklandı mı? İşte son gelişmeler!

    Beşiktaş Belediyesi'ne İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyon düzenlendi. 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

    ESKİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SİPAHİ DE YAKALANDI

    Yapılan operasyonda gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16'sı gözaltıa alındı. Yakalananlar arasında eski belediye başkanı yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi de bulunuyor.

        ESKİ BAŞKAN MURAT HAZİNEDAR ARANIYOR

        Eski Başkan Murat Hazinedar'ın operasyon kapsamında aranan isimler arasında olduğu öğrenildi.

        MURAT HAZİNEDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Murat Hazinedar 1971 (51 yıl yaşında) yılında İstanbul'da doğmuştur. 2014 - 2018 yılları arasında Beşiktaş Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
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