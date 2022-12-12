Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.12.2022 21:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.12.2022 22:01
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan üçlü zirve için Türkmenistan'a gidiyor

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi’ne katılmak için 13-14 Aralık’ta Türkmenistan’ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada başta ticaret, enerji, ulaştırma olmak üzere 3 ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı belirtildi.

    Başkan Erdoğan üçlü zirve için Türkmenistan’a gidiyor

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidiyor. Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edecek.

    TÜRKMENİSTAN'DA 3'LÜ ZİRVE
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi.

    GÜNDEMDEKİ KONULAR
    Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, zirve vesilesiyle, mezkur alanlarda işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan üçlü zirve için Türkmenistan'a gidiyor
        SON DAKİKA