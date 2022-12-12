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    • Güncel
    • 12.12.2022 21:17
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    • 12.12.2022 22:09
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    TÜGVA'dan CHP'li Yıldırım Kaya'yın açıklamalarına tepki: Çarpık zihinlerin insanlık dışı fikirleri

    CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, dün TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada vakıf ve dernekleri hedef alarak skandal açıklamalara imza atmıştı. Açıklamalar sonrası TÜGVA'dan CHP'li Yıldırım Kaya'yın açıklamalarına tepki gösterdi. TÜGVA, “Derdi, tasası vakıf kültürü ile savaşmak olan; çarpık zihniyetlerinde insanlık dışı fikirler üretenler, sivil toplum kuruluşlarımızı aşağılık bir olay ile aynı cümlede zikretmekten çekinmemektedir. Mücadelemizi hukuk önünde de vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İlim Yayma Cemiyeti ve İnsan ve Medeniyet Hareketi de Kaya’ya tepki gösterdi.

    TÜGVA’dan CHP’li Yıldırım Kaya’ya tepki

    CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; TBMM Genel Kurulu'nda vakıf ve dernekleri hedef aldı. Yıldırım Kaya; aralarında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV), İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Hayrat Vakfı ve Birlik Vakfı'nın da bulunduğu vakıf ve derneklerin isminin yazılı olduğu dövizi göstererek, "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" iddiasında bulundu.



    TÜGVA: DERDİ VAKIF KÜLTÜRÜ İLE SAVAŞMAK
    Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya tepki gösterdi ve "Derdi, tasası vakıf kültürü ile savaşmak olan; çarpık zihniyetlerinde insanlık dışı fikirler üretenler, sivil toplum kuruluşlarımızı aşağılık bir olay ile aynı cümlede zikretmekten çekinmemektedir. Mücadelemizi hukuk önünde de vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.



    TÜGVA'nın yazılı açıklaması şöyle:
    "Vakıf kültürü; Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) bir sünneti olarak bizlere miras kalmış, ecdadımızın 600 yıl sürdürüp bizlere emanet bıraktığı bir değerdir. Bizler de Türkiye Gençlik Vakfı olarak, bu emaneti başımızın üstünde taşımaktan iftihar etmekteyiz."

    "Derdi, tasası vakıf kültürü ile savaşmak olan; çarpık zihniyetlerinde insanlık dışı fikirler üretenler, sivil toplum kuruluşlarımızı aşağılık bir olay ile aynı cümlede zikretmekten çekinmemektedir."

    "Milletimizin meclisinde; gecesini gündüzüne katarak gönüllülük ile hizmet eden vakıflarımızın mensuplarına böyle bir iftirayı atanlar, gönül dünyalarını da ortaya koymuşlardır."

    "Bizler, her daim iyiye ve güzele hizmet etmeye devam edeceğiz. Ötekileştirmeden, ayrım yapmadan; tamamen kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz."

    "Bu iftiralar tamamen 'Çamur at, izi kalsın' zihniyetiyle vakıflara ve vakıf geleneğine karşı yapılan bir karalama kampanyasıdır. Bu çirkin amaca hizmet eden ve destekleyen zihniyeti kınıyoruz. Mücadelemizi hukuk önünde de vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."



        Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İlim Yayma Cemiyeti ve İnsan ve Medeniyet Hareketi de; CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya tepki gösterdi.

        KADEM: İFTİRA SİYASETİNE CEVABIMIZDIR!

        Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM):
        "Kadınların ve kız çocuklarının haklarını korumak için çalışan bir dernek olarak, 9 yıldır erken evliliklerle ve istismarın her türüyle mücadele ediyoruz. Bu konuda onlarca seminer, etkinlik, saha çalışması ve farkındalık kampanyası düzenledik."

        "Ayrıca çok sayıda mağdura, hak arama mücadelesinde yoldaş olduk. Her yıl, dezavantajlı kız çocuklarını uzun soluklu destek programları ile geleceğe hazırlıyoruz. Toplumsal dönüşüm hedeflediğimiz bu yolda, sık sık çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yapıyoruz."

        "MEB ile yaptığımız protokol de bu çerçevededir. Protokol ile öğretmenlere, alanında uzman isimlerce, kadın mağduriyetlerinin önlenmesi, şiddetin engellenmesi, ailede sorumluluk paylaşımı ve güven toplumunun inşası üzerine, katılımı zorunlu olmayan seminerler verilmektedir."

        "Hal böyle iken adımızı istismarla birlikte anmak, siyaset değil kötü niyettir! Bu konuşmanın, millete ait kürsüde yapılması da utanç vericidir. Milletin kürsüsü, milletin içinden çıkmış gönüllü hareketlerin toplum faydasına yaptığı çalışmaları karalamak için kullanılamaz."

        "İftira siyasetçilerinin, mücadelemize gölge düşürmesine izin vermeyecek ve kız çocuklarının yanında olmaya devam edeceğiz."



        "ŞAHIS İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATMIŞTIR"
        İlim Yayma Cemiyeti: "CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya TBMM'de kurumumuzu zan altında bırakan asılsız ithamlarda bulunmuştur. Kurumumuz, şahıs ile ilgili hukuki süreci başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



        "YILDIRIM KAYA'YI MECLİSTE YAPTIĞI KONUŞMASINDAN DOLAYI KINIYORUZ"
        İnsan ve Medeniyet Hareketi:
        "Kuruluşunda ve yürütülmesinde büyük fedakarlıkların ve görünmeyen bir çok insan hikayelerinin olduğu, geçmişten günümüze toplumsal hayata dokunuşlarıyla bir çok alanda faaliyet gösteren 'Vakıf ve STK'larımız bu milletin sessiz, mütevazı ve vazgeçilmez bir unsurudur."

        "Son günlerde; dinimize ve manevi değerlerimize, özellikle Vakıf ve STK'larımıza, olmadık iftiralar atan, yalan yanlış bilgilerle milletimizin faydasına olan hizmetleri karalama girişiminde bulunanlar bir kez daha harekete geçmiştir."

        "Bunun son örneği olan ve ucuz siyasi manevralarla prim elde etmek için hiç olmadık konularla Vakıf ve STK'larımızı hedef gösteren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'yı mecliste yaptığı konuşmasından dolayı kınıyoruz. Vakıf ve STK'larımızı hedef gösteren bu şahsa karşı, kardeş Vakıf ve STK'ların yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."

            TURAN: "YAPILAN BU İFTIRALARIN HUKUK NEZDİNDE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
            Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV) Başkanı Salih Turan: "Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız"



            SARI: VAKIF VE DERNEKLERİNE KARŞI SİSTEMATİK BİR SALDIRI
            Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı avukat Mehmet Sarı: "Bu aşağılık saldırı, ülkemizin 70 yıllık cemiyet, vakıf ve derneklerine karşı sistematik bir saldırıya dönüşmüştür. CHP milletvekilinin bu hayasız ve arsız girişimi, son günlerde kamuoyunun gündemini teşkil eden elim olayı kendisine bir gerekçe yaparak içindeki kin ve nefreti milletimize karşı kusmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız vakıflarımızla imzaladığı protokoller milletine ve devletine bağlık; iyiliği ve güzelliği birlikte inşa edeceği nesiller yetiştirmesi için yapılmıştır. Her illegal terör yapısıyla iş tutmada geri durmayan bu geri kafalardan bir şey beklemekte yersizdir."



            TURAN: DİNİ DEĞERLERİMİZE ALENİ SALDIRI
            AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: "Özellikle bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafından ortaya konulan dil ve tutum, sosyal medyada köpürtülen haberler psikolojik harp teknikleri ve propaganda ülkemiz için çok tehlikeli ve çirkindir. Suçun şahsiliği ilkesini görmezden gelerek yargı sürecinin işlediği konularda sokaklarda dine, dini değerlerimize aleni saldırılar yapmak geçmişten kalan özlemlerinin, içlerinde biriktirdikleri kinin yeniden gün yüzüne çıkmasıdır. Bu güruhların sufle aldıkları yerler bellidir. Gerçeğin peşinde değil algı oluşturmanın gayretindeki çevrelere en güzel cevap milletçe yekvücut olarak karşılarında durmaktır. 6'lı masada oturanların değerlerimize karşı yapılan saldırılara karşı korudukları sessizliği onların gizli ajandalarını da gün yüzüne çıkarmıştır. Samimiyetten uzak, gerçek maksadını gizleyen bu tür provokatif yaklaşımları hem biz hem de milletimiz gayet iyi görmekteyiz."

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            Haberler Güncel TÜGVA'dan CHP'li Yıldırım Kaya'yın açıklamalarına tepki: Çarpık zihinlerin insanlık dışı fikirleri
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