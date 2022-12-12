TÜGVA'dan CHP'li Yıldırım Kaya'yın açıklamalarına tepki: Çarpık zihinlerin insanlık dışı fikirleri





Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İlim Yayma Cemiyeti ve İnsan ve Medeniyet Hareketi de; CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya tepki gösterdi.

KADEM: İFTİRA SİYASETİNE CEVABIMIZDIR!



Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM):

"Kadınların ve kız çocuklarının haklarını korumak için çalışan bir dernek olarak, 9 yıldır erken evliliklerle ve istismarın her türüyle mücadele ediyoruz. Bu konuda onlarca seminer, etkinlik, saha çalışması ve farkındalık kampanyası düzenledik."

"Ayrıca çok sayıda mağdura, hak arama mücadelesinde yoldaş olduk. Her yıl, dezavantajlı kız çocuklarını uzun soluklu destek programları ile geleceğe hazırlıyoruz. Toplumsal dönüşüm hedeflediğimiz bu yolda, sık sık çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yapıyoruz."

"MEB ile yaptığımız protokol de bu çerçevededir. Protokol ile öğretmenlere, alanında uzman isimlerce, kadın mağduriyetlerinin önlenmesi, şiddetin engellenmesi, ailede sorumluluk paylaşımı ve güven toplumunun inşası üzerine, katılımı zorunlu olmayan seminerler verilmektedir."

"Hal böyle iken adımızı istismarla birlikte anmak, siyaset değil kötü niyettir! Bu konuşmanın, millete ait kürsüde yapılması da utanç vericidir. Milletin kürsüsü, milletin içinden çıkmış gönüllü hareketlerin toplum faydasına yaptığı çalışmaları karalamak için kullanılamaz."

"İftira siyasetçilerinin, mücadelemize gölge düşürmesine izin vermeyecek ve kız çocuklarının yanında olmaya devam edeceğiz."