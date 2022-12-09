Başörtüsüne anayasal güvence teklifiyle bir darbe de LGBT'ye! İşte 24 ve 41'inci maddelerde yapılan değişiklikler

Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim çalışma seçme seçilme siyasi faaliyette bulunma kamu hizmetlerine girmeyle diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz bu nedenle kına namaz ve suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamaz alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilir.

2- Türkiye cumhuriyeti anayasasının 41. maddesinin kenar başlığı ailenin korunması evlilik birliği ve çocuk hakları şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan temelidir ve ibaresi temelidir evlilik birliği ancak kadın ve erkeğin evlenmesi ile kurulabilir şeklinde değiştirilmiştir."