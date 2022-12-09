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    • Güncel
    • 09.12.2022 17:11
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    • 09.12.2022 17:11
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    Başörtüsüne anayasal güvence teklifiyle bir darbe de LGBT'ye! İşte 24 ve 41'inci maddelerde yapılan değişiklikler

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın talimatı ile başlayan çalışmalar sonucu başörtüsüne anayasal güvence getiren 'Anayasa değişikliği teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin öncesinde yaptığı basın toplantısında, "AK Parti, MHP ve BBP'nin 336 vekilinin imzaladığı teklifi sunacağız." dedi. Teklifte sapkın LGBT'ye karşı aile birliğini koruyan bir değişiklikliğe de gidiliyor. İşte 24 ve 41'inci maddeler yapılan değişiklikler.

    takvim.com.tr
    Başörtüsü teklifiyle bir darbe de LGBT’ye!

    Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi, AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partili milletvekillerinin imzaları ile Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, basın toplantısı düzenledi.

    ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU | VİDEO İZLE




    Teklifle sadece başörtüsüne anayasal güvence verilmedini aileyi de koruma altına almay amaçladıklarının altını çizen Zengin, "Teklifimiz sadece başörtülü kadınları değil, başı açık kadınların da özgürlüğünü savunuyor. Bu Anayasa değişikliği en önemli anayasa değişikliğidir. 2 tane maddemiz var. Bir tanesi bu maddeydi, din hürriyeti başlığı altında verdiğimiz... Bir diğeri de aile müessesesine dair. Eğer bir toplumu tahrip etmek istiyorsanız önce aileyi tahrif etmeniz gerekir. Medeni kanunda belirtilmesine rağmen biz anayasaya evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında olan hukuki bir müessese olduğu ifadesini de koyuyoruz." dedi.

    SAPKIN LGBT'YE KARŞI AİLEYE KORUMA
    Eşler ifadesinin LBGT evliliklerine, sperm bankasından çocuk sahibi olma gibi konulara kapı aralayacağı için yeni bir tanımlama yapılması önerisiyle teklifte yer alan 41. madde dikkat çekti. Bu kapsamda maddede yer alan "eşler" ifadesi "kadın ve erkek" olarak değiştirildi. 41. maddede, "Türkiye cumhuriyeti anayasasının 41. maddesinin kenar başlığı ailenin korunması evlilik birliği ve çocuk hakları şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan temelidir ve ibaresi temelidir evlilik birliği ancak kadın ve erkeğin evlenmesi ile kurulabilir şeklinde değiştirilmiştir." dedi.

        YALNIZCA KADIN-ERKEK ARASINDA EVLİLİK
        41. maddeyle ilgili yapılan değişikliğin gerekçe metninde aile birliğiyle ilgili şu ifadelere yer verildi: Maddeyle, Anayasanın 41'inci maddesinin madde başlığında ve birinci fıkrasında değişiklik yapılmaktadır.

        Maddeyle, yalnızca kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceği açıkça düzenlenmekte, bunun dışındaki hiçbir birlikteliğin evlilik birliği olarak kabul edilmeyeceği ve evlilik birliğinin eşler arasında yani kadın ve erkek arasında eşitliğe dayandığı kabul edilmiş olmaktadır. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır.


        Anayasa Teklifi Değişikliği'nin maddeleri şu şekilde:
        Madde 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 24'üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

        24 VE 41. MADDELER DEĞİŞİYOR
        "1- Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz.

        Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim çalışma seçme seçilme siyasi faaliyette bulunma kamu hizmetlerine girmeyle diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz bu nedenle kına namaz ve suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamaz alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilir.

        2- Türkiye cumhuriyeti anayasasının 41. maddesinin kenar başlığı ailenin korunması evlilik birliği ve çocuk hakları şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan temelidir ve ibaresi temelidir evlilik birliği ancak kadın ve erkeğin evlenmesi ile kurulabilir şeklinde değiştirilmiştir."

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        Haberler Güncel Başörtüsüne anayasal güvence teklifiyle bir darbe de LGBT'ye! İşte 24 ve 41'inci maddelerde yapılan değişiklikler
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