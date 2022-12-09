Başörtüsüne anayasal güvence teklifiyle bir darbe de LGBT'ye! İşte 24 ve 41'inci maddelerde yapılan değişiklikler

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi, AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partili milletvekillerinin imzaları ile Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, basın toplantısı düzenledi.
Teklifle sadece başörtüsüne anayasal güvence verilmedini aileyi de koruma altına almay amaçladıklarının altını çizen Zengin, "Teklifimiz sadece başörtülü kadınları değil, başı açık kadınların da özgürlüğünü savunuyor. Bu Anayasa değişikliği en önemli anayasa değişikliğidir. 2 tane maddemiz var. Bir tanesi bu maddeydi, din hürriyeti başlığı altında verdiğimiz... Bir diğeri de aile müessesesine dair. Eğer bir toplumu tahrip etmek istiyorsanız önce aileyi tahrif etmeniz gerekir. Medeni kanunda belirtilmesine rağmen biz anayasaya evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında olan hukuki bir müessese olduğu ifadesini de koyuyoruz." dedi.
SAPKIN LGBT'YE KARŞI AİLEYE KORUMA
Eşler ifadesinin LBGT evliliklerine, sperm bankasından çocuk sahibi olma gibi konulara kapı aralayacağı için yeni bir tanımlama yapılması önerisiyle teklifte yer alan 41. madde dikkat çekti. Bu kapsamda maddede yer alan "eşler" ifadesi "kadın ve erkek" olarak değiştirildi. 41. maddede, "Türkiye cumhuriyeti anayasasının 41. maddesinin kenar başlığı ailenin korunması evlilik birliği ve çocuk hakları şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan temelidir ve ibaresi temelidir evlilik birliği ancak kadın ve erkeğin evlenmesi ile kurulabilir şeklinde değiştirilmiştir." dedi.