CHP'YE "UFUK ÇİZDİ"

Cindoruk ise görüşmeyle ilgili, "Türkiye'de siyasal hayat bir çıkmaza girmiştir. Bugün yarı başkanlık sistemini yaşıyoruz, bir süre sonra başkanlık sistemine geçeceğiz. Bu sadece başkanlık sistemi değil tek parti sistemidir. Tünelin ucunda ışık yoktur. O ışığı yakmak için Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye büyük görev düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.



YÜRÜYÜŞÜN ARKASINDAKİ İSİM OLARAK BİLİNİYOR

11 Haziran günü gerçekleştirilen bu ziyaretten sadece 4 gün sonra Kılıçdaroğlu'nun kaos oluşturmaya çalıştığı "adalet yürüyüşü" başladı. Kılıçdaroğlu, Cindoruk'tan aldığı tavsiyeyle başladığı düşünülen yürüyüşün 6. gününde, 15 Temmuz'daki kahramanlık destanına gölge düşürmeyi amaçlayan açıklamalarda bulunmuştu. 15 Temmuz gecesi, askeri okul öğrencilerinin "linç edilerek öldürüldüğünü" öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu öğrencinin de hakkını biz arayacağız. Binlerce akademisyen atıldı, bunların da hakkını hep beraber biz arayacağız. Bu yürüyüşü onlar için yapıyoruz" diyerek hain darbe girişiminin 1. yıldönümünün yaklaştığı bir süreçte yeni bir algı oluşturmayı amaçlamıştı.