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    • 29.05.2021 12:46
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    CHP lideri 'ndan "akıl hocası" 'a zamanlaması manidar ziyaret!

    Son zamanlarda hükümete yapılan organize saldırı operasyonlarının bir halkası olan CHP lideri , "akıl hocası" olarak bilinen TBMM Eski Başkanı 'u evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Hüsamettin Cindoruk, sinde de başroldeydi. Refah-Yol hükümetini devirmek için hükümetin küçük ortağı olan ’nden istifa eden milletvekilleri, darbe projesi kapsamında Cindoruk’un kurduğu ’ne katıldı. Refah-Yol’un düşürülmesinin ardından Cindoruk’un DTP’si ve ile birlikte yeni hükümeti kurarak kararlarını uygulamaya geçirmişti. Cindoruk, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün avukatlığına soyunduğu sözde adalet yürüyüşünün de arkasındaki isim olarak biliniyor. Kılıçdaroğlu ve Cindoruk'un Türkiye'ye organize saldırıların arttığı şu günlerde gerçekleştirdiği dikkat çeken görüşmede hangi sinsi planları masaya yatırdığını, CHP liderinin akıl hocasından hangi taktikleri aldığını zaman gösterecek.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Zamanlaması manidar ziyaret!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, eski Meclis Başkanı Cindoruk ile Şişli'deki evinde bir araya geldi. 28 Şubat sürecinde aktif rol aldığı bilinen Cindoruk, Kılıçdaroğlu'nun "akıl hocası" olarak biliniyor ve Kılıçdaroğlu'na sözde adalet yürüyüşüne çıkmasını söyleyen isim olarak öne çıkıyor.



    KRİTİK ZAMANLARDA DEVREYE GİRİYOR
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte de akıl hocası Cindoruk'u Nişantaşı'ndaki evinde ziyaret etmişti. CHP'li Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından iki gün önce gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu görüşmeyle ilgili, "Sayın Cindoruk siyaset dünyamızın deneyimli ve birikimli bir insanı. Bazı konularda düşüncelerini aldım, birikiminden yararlanıyoruz. Hem Türkiye'nin sorunlarını hem dış politikayı konuştuk. Bir ufuk çizgisi" demişti.

    CHP'YE "UFUK ÇİZDİ"
    Cindoruk ise görüşmeyle ilgili, "Türkiye'de siyasal hayat bir çıkmaza girmiştir. Bugün yarı başkanlık sistemini yaşıyoruz, bir süre sonra başkanlık sistemine geçeceğiz. Bu sadece başkanlık sistemi değil tek parti sistemidir. Tünelin ucunda ışık yoktur. O ışığı yakmak için Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye büyük görev düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.

    YÜRÜYÜŞÜN ARKASINDAKİ İSİM OLARAK BİLİNİYOR
    11 Haziran günü gerçekleştirilen bu ziyaretten sadece 4 gün sonra Kılıçdaroğlu'nun kaos oluşturmaya çalıştığı "adalet yürüyüşü" başladı. Kılıçdaroğlu, Cindoruk'tan aldığı tavsiyeyle başladığı düşünülen yürüyüşün 6. gününde, 15 Temmuz'daki kahramanlık destanına gölge düşürmeyi amaçlayan açıklamalarda bulunmuştu. 15 Temmuz gecesi, askeri okul öğrencilerinin "linç edilerek öldürüldüğünü" öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu öğrencinin de hakkını biz arayacağız. Binlerce akademisyen atıldı, bunların da hakkını hep beraber biz arayacağız. Bu yürüyüşü onlar için yapıyoruz" diyerek hain darbe girişiminin 1. yıldönümünün yaklaştığı bir süreçte yeni bir algı oluşturmayı amaçlamıştı.

        28 ŞUBAT'TA ROL ALDI
        Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Hüsamettin Cindoruk, 28 Şubat darbesinde de başroldeydi. Refah-Yol hükümetini devirmek için hükümetin küçük ortağı olan Doğru Yol Partisi'nden istifa eden milletvekilleri, darbe projesi kapsamında Cindoruk'un kurduğu Demokratik Türkiye Partisi'ne katıldı. Refah-Yol'un düşürülmesinin ardından Cindoruk'un DTP'si ANAP ve DSP ile birlikte yeni hükümeti kurarak 28 Şubat kararlarını uygulamaya geçirdi.

        GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?
        Bugün gerçekleşen görüşmede de ikilinin siyasetin sıcak gündemine dair konuştuklarından şüphe yok. Peki Türkiye'nin organize saldırılara maruz kaldığı şu günlerde Kılıçdaroğlu akıl hocasından hangi taktikleri aldı? İkilinin siyasi planlarını zaman gösterecek.

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