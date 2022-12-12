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    Başkan Erdoğan'dan Samsun Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar: Füzelerimiz Yunan’ı ürkütüyor

    Erdoğan’dan Atina’yı titretecek mesajlar: Sen Amerika’dan adalara oradan buradan bir şey almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülkede armut toplamayacak.

    Füzelerimiz Yunan’ı ürkütüyor

    Başkan Erdoğan, Samsun Gençlik Buluşması'nda soruları cevapladı. "Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık" diyen Erdoğan, "Bu üretim Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun Füzesi Atina'yı vuracak' diyorlar. Sen rahat durmazsan, vuracak tabii. Sen Amerika'dan adalara oradan buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülkede armut toplamayacak" ifadelerini kullandı.

    REFERANDUMA GÖTÜREBİLİRİZ
    Başörtüsü düzenlemesi ile ilgili olarak ise Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı istismardır. Şimdi kendi içlerinde bu işin tartışması başladı. Bu konuda samimiler mi bunu göreceğiz. 6'lı masa içinde samimi olanları olmayanları göreceğiz. Gerekirse bu işi referanduma kadar götürebiliriz" diye konuştu. Karadeniz ve Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin ise Başkan Erdoğan, "Biz bize yeter hale geleceğiz. Bunu başardıktan sonra vatandaşımıza daha ucuz doğalgaz verme imkanına ulaşacağız. 4 tane sondaj gemimiz var. Bunlar Türkiye'yi sınıf atlattı" dedi.

    HAREKAT MESAJI
    Başkan Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Soçi Mutabakatı gereğince teröristlerin Suriye sınırımızdan 30 km. derinliğe kadar temizleneceği mesajını verdi. Erdoğan, Putin'in ardından Zelenski ile de görüştü. Erdoğan, zorlu geçecek kış aylarında Ukrayna halkının yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Samsun Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar: Füzelerimiz Yunan’ı ürkütüyor
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