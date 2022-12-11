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    • 11.12.2022 09:59
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    İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

    İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İzmir'de ise arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin tamamı iptal edildi.

    takvim.com.tr
    İstanbul ve İzmir’de vapur seferlerine hava engeli

    Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.



    İSTANBUL'DA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ
    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

    Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

    Duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin yanı sıra Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

    İZMİR'DE SEFERLER İPTAL EDİLDİ
    İzmir'de de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

    İZDENİZ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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