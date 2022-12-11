Türkiye'nin otomobili Togg Meclis'te! Bakan Varank direksiyonda

Bakan Varank'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Gördüğünüz gibi Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçeğe dönüşmüş, ben basın mensuplarımızdan da o heyecanı görebiliyorum. TOGG'dan izin aldık bugün Meclis'imize Türkiye'nin gurur projesi ile geldik.

60 yıl önce devrim otomobilinin hikayesi Meclis'in önünde son bulmuştu, biz de bugün TOGG'u Meclis'e getirdik vatandaşımız bu gururu görsün istedik.

Meclis Plan Bütçe görüşmelerinde bana laf attılar "Madem TOGG var onunla niye gelmiyorsunuz" dediler ben de bugün TOGG ile geldim.

Bu bir vizyon projesi, böyle bir vizyonu ortaya koyacak siyasi irade çok önemli, tabii mühendislerimizin teknisyenlerimizin bu projede çok önemi var ama böyle bir projeyi ortaya koymak bir baş babayiğit gerektiriyor işte Sayın Cumhurbaşkanımız bir baş babayiğitlik gösterdi.