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    • Haberler
    • 11.12.2022 09:01
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    • 11.12.2022 09:03
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    Vapur Seferler iptal mi son dakika? 11 Aralık 2022 İstanbul, İzmir vapur sefer duyuruları! Güncel şehir hatları vapur saatleri!

    Son dakika... İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle şehir hatlarında bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbul ve İzmir'de ikamet eden vatandaşlar 11 Aralık 2022 vapur sefer duyurularını araştırıyor. Bu noktada 'Vapur Seferler iptal mi son dakika? ' sorusu sıkça sorgulanır oldu.

    Vapur Seferler iptal mi son dakika?

    Son dakika haberine göre İstanbul ve İzmir'de vapur seferlerine lodos engeli geldi. İşte detaylar...

    11 ARALIK 2022 VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

    Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında etkili olan lodos nedeniyle İstanbul ve İzmir'de bazı vapur seferleri iptal edildi.

    İSTANBUL

    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri için iptal duyurusu geldi.

    Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

    Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.

    İZMİR

    İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

        İZDENİZ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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        Haberler Haberler Vapur Seferler iptal mi son dakika? 11 Aralık 2022 İstanbul, İzmir vapur sefer duyuruları! Güncel şehir hatları vapur saatleri!
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