Vapur Seferler iptal mi son dakika? 11 Aralık 2022 İstanbul, İzmir vapur sefer duyuruları! Güncel şehir hatları vapur saatleri!

Son dakika haberine göre İstanbul ve İzmir'de vapur seferlerine lodos engeli geldi. İşte detaylar...
11 ARALIK 2022 VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?
Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında etkili olan lodos nedeniyle İstanbul ve İzmir'de bazı vapur seferleri iptal edildi.
İSTANBUL
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri için iptal duyurusu geldi.
Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.
İZMİR
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.