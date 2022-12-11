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    • 11.12.2022 08:20
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    • 11.12.2022 08:28
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul'a turuncu ve sarı kodlu uyarı! Alarm üstüne alarm verildi! Çok kuvvetli geliyor | 11-15 Aralık 2022

    Son dakika güncel 5 günlük hava durumu tahmini yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan tahminlerde bugün hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olacağı belirtildi. İstanbul başta olmak üzere 52 ilde yağış alarmı verilirken, İstanbul için sarı ve turuncu kod uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu raporunda ise hafta boyunca Türkiye genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. İşte il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden İstanbul’a turuncu ve sarı kodlu uyarı

    Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Meteoroloji, internet sitesi üzerinden Avrupa Yakası'nın büyük bölümünü turuncu, Anadolu Yakası'nı ise sarı kodla uyardı.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
        Konuya ilişkin bir açıklama ise İstanbul Valiliği'nden geldi.

        Valilik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada fırtınaya karşı dikkatli olunması yönünde bir çağrıda bulundu.

        O açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
        "Rüzgârın; bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli olunmalıdır."

        TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        TEKİRDAĞ °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

        MUĞLA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

            ISPARTA °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

            MERSİN °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı bulutlu, Sivas dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            KAYSERİ °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

            KONYA °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            BOLU °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            RİZE °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                AĞRI °C, 7°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ERZURUM °C, 4°C
                Parçalı ve az bulutlu

                MALATYA °C, 10°C
                Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

                VAN °C, 8°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 15°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 14°C
                Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

                MARDİN °C, 13°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 16°C
                Parçalı ve az bulutlu

                11 ARALIK 2022 PAZAR HAVA DURUMU

                    12 ARALIK 2022 PAZARTESİ HAVA DURUMU

                    13 ARALIK 2022 SALI HAVA DURUMU

                    14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
                        AK Parti’de asgari ücret beklentisi belli oldu
                        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul'a turuncu ve sarı kodlu uyarı! Alarm üstüne alarm verildi! Çok kuvvetli geliyor | 11-15 Aralık 2022
                            SON DAKİKA