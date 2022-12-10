Suriye'nin kuzeyinde terörist avı! Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li imha edildi

Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütleri ve teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyor..



Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Zeytin Dalı ve Barış Pınar'ı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi imha etti.