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    • 10.12.2022 17:31
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    Suriye'nin kuzeyinde terörist avı! Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li imha edildi

    Suriye'nin kuzeyinde terörist avı sürüyor... Kahraman Mehmetçik, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

    takvim.com.tr
    Suriye’nin kuzeyinde terörist avı!

    Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütleri ve teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyor..

    Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Zeytin Dalı ve Barış Pınar'ı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi imha etti.




    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama geldi.



    İşte o açıklama;

    Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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    Haberler Güncel Suriye'nin kuzeyinde terörist avı! Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li imha edildi
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