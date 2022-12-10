Suriye'nin kuzeyinde terörist avı! Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li imha edildi

Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütleri ve teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyor..
Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Zeytin Dalı ve Barış Pınar'ı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi imha etti.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama geldi.
İşte o açıklama;
Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2022
Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/oIaONFFPSw