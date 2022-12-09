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    Selvi Hanım'ın uyuması CHP'deki iç kavgayı ateşledi! Enver Aysever gerçek suçluyu gösterdi

    Selvi Kılıçdaroğlu'nun uykusu, Kemal Bey'in vizyonunun önüne geçti! CHP'li kalemler bile eleştirdi. Herkes, “görüntüleri kim ekrana verdi” diye sorarken cevap, Aysever'den geldi: Karanlık adam Tuncay Özkan!

    Bu görüntü Tuncay Özkan’ın işi

    CHP'li gazeteci, partideki tüm yayınlardan Özkan'ın sorumlu olduğunu söyledi. "Resim seçici görüntüyü bulur. Yönetmen yayına verir. İstese engellerdi. Bilerek yaptı" dedi. Özkan'ın bu konulardaki geçmişinin de karanlık olduğunu belirtti.



    "Ekibindeki Okan Konuralp ile Ömer'e de güvenilmez! Bunlar, Allah bir dese inanmam" diye ekledi! Kaftancıoğlu ile İmamoğlu'nun, İzmir'i ele geçiren Özkan'ı İstanbul'dan uzak tutmaları da iddiaları güçlendirdi! CHP'deki kavga birkaç level yükseldi!



    Kılıçdaroğlu, icazet turlarına 14-17 Aralık'ta Almanya'da devam edecek. Başdanışmanı Jeremy Rifkin'i de yanında götürecek.

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    Haberler Güncel Selvi Hanım'ın uyuması CHP'deki iç kavgayı ateşledi! Enver Aysever gerçek suçluyu gösterdi
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