Putin'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesiyle ilgili flaş açıklama: Biden teklif etti

Tavan fiyat uygulamasının sadece Rusya'yı değil tüm üreticileri ilgilendirdiğine dikkat çeken Putin, "Neden mi? Çünkü eğer birileri tüketicinin fiyatı belirlemesini kabul ederse, o zaman bu, sektörün çökmesine neden olur, zira tüketici her zaman fiyatın daha düşük olmasında ısrar eder." diye konuştu.