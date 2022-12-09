Putin'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesiyle ilgili flaş açıklama: Biden teklif etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da yapılan ABD-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, "Görüşmeyi ABD Başkanı Biden teklif etti ve temaslar devam edecek. Başka takasların olması da mümkün." dedi.
RUS PETROLÜNE TAVAN FİYAT
AB, G7 ülkeleri, Avustralya ve Norveç'in Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasına yanıt veren Putin, söz konusu uygulamayı yürürlüğe koyanlara petrol satmayacaklarını ve petrol üretimini kısma seçeneğini düşünebileceklerini söyledi.
Rusya'nın tavan fiyat uygulanması sonrası herhangi bir kaybı olmayacağının altını çizen Putin, bu uygulamaya cevaben atılacak somut adımların birkaç gün içinde ilgili kararnamede kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
Tavan fiyat uygulamasının sadece Rusya'yı değil tüm üreticileri ilgilendirdiğine dikkat çeken Putin, "Neden mi? Çünkü eğer birileri tüketicinin fiyatı belirlemesini kabul ederse, o zaman bu, sektörün çökmesine neden olur, zira tüketici her zaman fiyatın daha düşük olmasında ısrar eder." diye konuştu.