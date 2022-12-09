Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den 'tahıl ve esir takası' mesajı! Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Zelenskiy, 80'den fazla geminin beklemede olduğunu belirterek bunun, yüz binlerce insanın masasında eksik yemek anlamına geldiğini söyledi.

Zelenskiy, "Bir devlet tüm ülkelere gıda ürünleriyle şantaj yapıyor. Biz bir gemiyi gönderirken bu geminin geliş süresi 3-5 haftadır. Her ay 2-3 milyon ton Ukrayna tahılını eksik gönderiyoruz. Bizim bölgemizin bu sorunu çözecek potansiyeli kesinlikle var." dedi.