Son dakika: AK Parti’den başörtüsü için anayasa teklifi açıklaması: 336 vekil imzasıyla Meclis'e sunuyoruz

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin başörtüsü için anayasa teklifi hakkında açıklama yaptı. Zengin, "336 milletvekilimizin imzasıyla Meclis Başkanımıza götürerek teklifimizi vermiş olacağız." ifadelerini kullandı. CHP'nin başörtüsü için verdiği kanun teklifine tepki gösteren Zengin, "Milletimizin önüne gidip yüzde 50+1 oy almak zaruriyeti olmasaydı böyle bir şey yapmayı düşünürler miydi sizce? Ben kendi vicdanımda cevabını veriyorum. Sadece kendi mahallelerinde siyaset yapmak yetmiyor. Tereciye tere satıyorlar" şeklinde konuştu.