EYT'de yaş tablosu SİL BAŞTAN! Yeni YAŞ ŞARTI kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? 5.000 prim + 1999 öncesi sigortalılar için EYT masasında kritik şifre açıklandı!
EYT meselesinde artık son kademeye yaklaşılıyor. Bilindiği üzere bugün EYT'ye ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Milyonlarca kişi emekli olacağı günü iple çekerken masada olan şartlarla ilgili son dakika bilgi geldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem katıldığı canlı yayında EYT yasasında yaş şartının konuşulduğunu ifade etti. Erdem açıklamasında, "Sayının çok olması nedeniyle değişik öneriler geldi. Kadınlar için 48 erkekler için 50 yaş sınırının gelmesi konuşuluyor. " ifadelerine yer verdi. Peki, EYT'de yaş sınırı gelecek mi? EYT'de kadın, erkek yaş şartı ne olacak? İşte son gelişmeler haberimizde!
EYT ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Bugün EYT düzenlemesiyle ilgili Beştepe'de toplantı gerçekleştirildi. Masada konuşulan 'yaş şartı' detayını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı. EYT'li sayılabilmek için öncelikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamak ve prim yatırmak gerekiyor. Peki, EYT'de yaş sınırı kaç olacak? Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş şartı gelecek mi? İşte son dakika gelişmeler haberimizde!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.
Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Faruk Erdem masadaki 'yaş şartı' meselesine değindi.
İşte konuşmaya dair öne çıkanlar;