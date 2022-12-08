KOM'dan dezenformatif haberlere yalanlama! Vukotic'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma paylaşıldı

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sırbıstin ve Karadağ ülkelerinde yerleşik olan ve hakkında "Adam öldürme ve suç örütü üyeliği" suçlarından kırmızı bülten bulunan ve 08.09. 2018 tarihinde Antalya ilinde yakalanarak Sırbistan ülkesine iade edilen Skaljari suç Örgütü lideri Jovan Vukotic isimli şahıs hakkındaki iddialarlal ilgili olarak; Emniyet Genel Müdürlüğünce 21.09.2022 tarihinde bir basın açıklaması yayınlanarak bilgilendirme yapılmıştır.