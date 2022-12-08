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    • 08.12.2022 15:39
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    FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişinin yakalandığı kaydedildi. Yakalanan teröristlerden 9'unun kamudan ihraç edilen FETÖ mensubu, birinin PKK/YPG mensubu olduğu belirlendi.

    takvim.com.tr
    FETÖ üyeleri Yunanistan’a kaçarken yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, 9'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), biri PKK/YPG mensubu 10 teröristin yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 kişinin FETÖ mensubu olduğu ve daha önce kamudan ihraç edildiğinin belirlendiği aktarıldı.

    Açıklamada, 1 PKK/YPG mensubu teröristin de Türkiye'ye sızma girişiminde bulunduğu Suriye sınırında yakalandığı kaydedildi.

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Suriye hududunda 1 kişi ülkemize sızmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

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