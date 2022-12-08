FETÖ üyeleri Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, 9'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), biri PKK/YPG mensubu 10 teröristin yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 kişinin FETÖ mensubu olduğu ve daha önce kamudan ihraç edildiğinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, 1 PKK/YPG mensubu teröristin de Türkiye'ye sızma girişiminde bulunduğu Suriye sınırında yakalandığı kaydedildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Suriye hududunda 1 kişi ülkemize sızmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."