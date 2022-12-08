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    • 08.12.2022 23:09
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    • 08.12.2022 23:13
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    Bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDPKK'lı Ömer Öcalan'dan skandal provokasyon: Kürtçe bu ülkenin ana dili olacak

    HDPKK, Meclis'teki provokasyonlarına her geçen gün bir yenisi daha ekliyor. Son olarak bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDPKK'li Ömer Öcalan TBMM kürsüsünde hadsiz söylemlere imza attı. "Kürtçe bu ülkenin ana dili olacak" Öcalan, "Bu 2’nci yüzyılda ret ve inkar kabul edilmeyecek. Biz bu dil konusunda ısrarcıyız, geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    HDPKK’dan skandal provokasyon

    Bugün TBMM Genel Kurul'unda, Kültür Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın 2023 bütçe görüşmeleri görüşülüyor. Söz konusu bütçe görüşmeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da tansiyonu yüksek bir havada geçiyor.

    MECLİS'TE SKANDAL PROVOKASYON | VIDEO

    ÖCALAN'DAN BÖLÜCÜ SÖZLER: BU DİL KONUSUNDA ISRARCIYIZ
    HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak" diyerek partisi adına bölücü açıklamalarda bulundu:



    "Hem Kürtçe dilinin resmî bir dil olması için hem de ana dilde eğitim dili olması için büyük bir mücadeleyi yürütüyoruz. Bu cumhuriyetin yüz yıllık tarihinde bir asimilasyon tarihî olduğunu unutmayalım. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılına giriliyor. Bu 2'nci yüzyılda ret ve inkar kabul edilmeyecek. Biz bu dil konusunda ısrarcıyız, geri adım atmayacağız."



    AK PARTİLİ TAŞDOĞAN: TÜRKÇE SÖYLE DE ANLAYALIM
    HDP'li Ömer Öcalan bu sözlerinin ardından Kürtçe bir şiir okudu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Türkçe söyle de anlayalım." diyerek Ömer Öcalan'a tepki gösterdi. Ömer Öcalan, tepkilere karşı, "İki kelime Kürtçeye tahammülünüz yok. Zihniyet bu, anlayış bu olduğu için zorla alışacaksınız." sözlerini sarf etti.



        MHP'DEN ÖCALAN'A SERT TEPKİ: ZORLA YAPTIRMAK İSTEYENLERİN SONU SARI TORBA
        MHP sıralarından HDP'li Ömer Öcalan'ın skandal ifadelerine tepkiler yükseldi. Konuşma sonrası söz isteyen MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül şöyle konuştu:



        "Bu memleketin milli mücadele dönemi hikaye dense de en çarpıcı gerçekleridir. Türkçe bilmeyen analarımızın ay yıldıza sarılarak, kahramanca mücadele ederek kazandık bu milli mücadeleyi. O hatibin Türkiye'de alışacaksınız zorla bu iş olacak, zorla yapmak isteyene hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler."

        MECLİS'TE SKANDAL PROVOKASYON | VIDEO

        TBMM'de HDP'ye karşı tansiyonun yükselmesi sonrası oturumu yöneten Nimetullah Aydoğmuş oturuma ara verdi. MHP ve HDP milletvekili arasındaki tartışma ara boyunca devam etti.

        BEBEK KATİLİ İÇİN TÜLBENDİNİ ATTI
        HDP, Meclis'te önceki günlerde de provokasyona soyunmuştu. HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun, TBMM'de süren bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak kürsüye geldi.



        Burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkarak, 'savaş politikası' diyen Tosun, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi ve protesto için tülbendini kürsüden fırlattı.



            HDP'li İmam Taşçıer de geride kalan gün kürsüden Kürtçe konuşmuş ve mikrofonu kapatılmıştı. HDP'li vekillerin söz konusu provokasyonlarına, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından tepki gösterildi.



            Tosun skandal açıklamalarında şunları söyledi:
            "Geldiğimiz aşamada her baskı yöntemi uygulandı, devam ediyor. Çözümsüzlükte ısrar eden yöntemler direnişle karşılandı.Ülkenin birçok yerinde barış ve adalet nöbetleri devam ediyor. Şimdi barışa, hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var. Çatışmalardan en çok yara alan kadınlardır. Geleneklerimizde beyaz tülbendini yere atan kadınların bugün bu gücünü kullanması gerekiyor. Çatışmaların son bulması için, tecrit sisteminin kaldırılması için, bu coğrafyaya onurlu barış gelmesi için, tülbendimi savaş kararlarının verildiği buraya atıyorum. Operasyonlar durdurulsun, İmralı tecridi kaldırılsın, onurlu barışın yolu açılsın"

            HDPKK'lı Remziye Tosun'dan alçak provokasyon!



            DÜN DE 'KÜRTÇE' PROVOKASYONUNA GİRİŞİLMİŞTİ
            HDP'li İmam Taşçıer de geride kalan gün kürsüden Kürtçe konuşmuş ve mikrofonu kapatılmıştı. Meclis Başkanvekili CHP'li Haydar Akan'ın uyarılarına rağmen konuşmasını Kürtçe sürdüren Taşçıer'in mikrofonu kapatılınca; hem Taşçıer hem de HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş 'mikrofon kapatmaya' tepki gösterdi.



                Akan tepkilerin ardından ''Herkesin bir ana dili var. Kürsüde ana dilimle konuştuğumda kimse beni anlayamaz. Hepimizin anlayabilmesi lazım. İki cümle söyleyebilir ama konuşmanın tümü yapamaz. Böyle bir dünya yok. Yok efendim. Kesmem için resmi dilde konuşursa memnun olurum'' açıklamasında bulundu.



                Taşçıer'in 'Ben kendi ana dilimde konuşacağım' deyince ise Akan, ''O zaman konuşmanıza müsaade edemem. Size bir süre müsaade ettim. Kalan sürenizi Türkçe devam edin ki sizi anlayabileyim'' ifadelerini kullandı. HDP'li vekillerin söz konusu provokasyonlarına, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından tepki gösterildi.

                Meclis'te 'Kürtçe' tartışması

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                HDPKK’dan skandal provokasyon
                Haberler Güncel Bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDPKK'lı Ömer Öcalan'dan skandal provokasyon: Kürtçe bu ülkenin ana dili olacak
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