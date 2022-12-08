Bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDPKK'lı Ömer Öcalan'dan skandal provokasyon: Kürtçe bu ülkenin ana dili olacak





"Hem Kürtçe dilinin resmî bir dil olması için hem de ana dilde eğitim dili olması için büyük bir mücadeleyi yürütüyoruz. Bu cumhuriyetin yüz yıllık tarihinde bir asimilasyon tarihî olduğunu unutmayalım. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılına giriliyor. Bu 2'nci yüzyılda ret ve inkar kabul edilmeyecek. Biz bu dil konusunda ısrarcıyız, geri adım atmayacağız."