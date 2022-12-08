Bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDPKK'lı Ömer Öcalan'dan skandal provokasyon: Kürtçe bu ülkenin ana dili olacak

Bugün TBMM Genel Kurul'unda, Kültür Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın 2023 bütçe görüşmeleri görüşülüyor. Söz konusu bütçe görüşmeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da tansiyonu yüksek bir havada geçiyor.
MECLİS'TE SKANDAL PROVOKASYON | VIDEO
ÖCALAN'DAN BÖLÜCÜ SÖZLER: BU DİL KONUSUNDA ISRARCIYIZ
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak" diyerek partisi adına bölücü açıklamalarda bulundu:
"Hem Kürtçe dilinin resmî bir dil olması için hem de ana dilde eğitim dili olması için büyük bir mücadeleyi yürütüyoruz. Bu cumhuriyetin yüz yıllık tarihinde bir asimilasyon tarihî olduğunu unutmayalım. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılına giriliyor. Bu 2'nci yüzyılda ret ve inkar kabul edilmeyecek. Biz bu dil konusunda ısrarcıyız, geri adım atmayacağız."
AK PARTİLİ TAŞDOĞAN: TÜRKÇE SÖYLE DE ANLAYALIM
HDP'li Ömer Öcalan bu sözlerinin ardından Kürtçe bir şiir okudu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Türkçe söyle de anlayalım." diyerek Ömer Öcalan'a tepki gösterdi. Ömer Öcalan, tepkilere karşı, "İki kelime Kürtçeye tahammülünüz yok. Zihniyet bu, anlayış bu olduğu için zorla alışacaksınız." sözlerini sarf etti.