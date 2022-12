Bakan Murat Kurum rakam vererek açıkladı: Dünyada ilk 2'deyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yılbaşı itibariyle model bir çalışmayı hayata geçireceklerinin müjdesini vererek, "Sıfır enerjili binalar uygulamasını 81 şehrimizde hayata geçireceğiz. 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az B olmak suretiyle inşa edilecek ve tükettikleri enerjinin en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerji sistemlerinden karşılamalarını zorunlu hale gelecek. Bu sayede yüzde 25 enerjiden tasarruf yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kapalı oturumuyla sona erdi. Bakan Kurum özel oturum öncesinde yaptığı konuşmada, dünyanın son yıllarda etkisi daha da derinleşen birçok sorunla mücadele ettiğini belirterek "Bu mücadeleyi tüm insanlarla birlikte yapıyoruz. Salgından ve savaştan kaynaklı olarak enerji ve gıda artışları üretim ve tüketim süreçlerini doğrudan veya dolaylı etkileyerek alım gücüne de darbe vuruyor. Maliyetlerdeki bu artış hem inşaat hem de alt sektörlerini etkilemiştir. Dünyada inşaat sektörüne bakınca ciddi daralma ve küçülme yaşandığını pek çok projenin askıya alındığını görüyoruz. Ülkemiz özeline bakıldığında lokomotif gücü olan inşaat sektörü krizlere rağmen tedarik zinciri bozulmalarına rağmen ekonomimizin paslanmayan demiri, gelecek vaat eden yatırımların sektörü olmaya devam etmektedir. İnşaat sektöründe dünyada ikinci sıradayız. En iyi müteahhitler değerlendirmesinde ülkemizden 44 müteahhidimiz bu sıralamanın içinde yer alıyor. İnşaat şirketleri dünyanın birçok noktasında yeni yuvalar işyerleri alt üst yapı düzenlemeleri inşa etmekte böylece dünyanın dört bir yanında hem Türk şehircilik birikiminin örneklerini hem de özel sektörümüzün diğer sektörlerle birlikte yer edinmesini, büyümesini sağlamış oluyoruz. Sektörde her hamle, her adım 250 alt sektörü etkiliyor. Ekonomiye istihdama kalkınmaya katkı sağlıyor. Sektör 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. GSYH içinde son 10 yılı incelediğimizde yaklaşık inşaat sektörünün doğrudan payı yüzde 7. İnşaat ve gayrimenkul sektörümüz ülke ekonomisinin lokomotifi olmuştur. Güçlü ekonomik sürece destek vermek küresel daralmanın sebep olduğu artışı önlemek için cumhurbaşkanımızın iradesiyle her zaman sektörümüzün yanında olduk olmaya devam edeceğiz" dedi.

İnşaat sektörünü yakından ilgilendiren düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Bir taraftan sektörümüzde çalışanlarla birlikte kalite disiplini getirmek için 125 bin müteahhidi sınıflandırdık. Sınıflandırmaya ihtiyaç vardı, sınıflandırmayla birlikte teknik mali yeterliliğine göre müteahhitleri sınıflara ayırdık. Yıkımlardan çıkan malzemelerin geri dönüşümde kullanılması için yönetmeliği değiştirdik. Tüm kaynakları yeniden sürdürülebilir ekonomi anlayışıyla tüm projelerde bu bakışa dikkat etmek zorundayız. Çevreye saygılı iklim dostu şehirler anlayışıyla gidiyoruz" diye konuştu.