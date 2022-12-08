Bakan Murat Kurum rakam vererek açıkladı: Dünyada ilk 2'deyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yılbaşı itibariyle model bir çalışmayı hayata geçireceklerinin müjdesini vererek, "Sıfır enerjili binalar uygulamasını 81 şehrimizde hayata geçireceğiz. 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az B olmak suretiyle inşa edilecek ve tükettikleri enerjinin en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerji sistemlerinden karşılamalarını zorunlu hale gelecek. Bu sayede yüzde 25 enerjiden tasarruf yapmayı hedefliyoruz" dedi.
Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kapalı oturumuyla sona erdi. Bakan Kurum özel oturum öncesinde yaptığı konuşmada, dünyanın son yıllarda etkisi daha da derinleşen birçok sorunla mücadele ettiğini belirterek "Bu mücadeleyi tüm insanlarla birlikte yapıyoruz. Salgından ve savaştan kaynaklı olarak enerji ve gıda artışları üretim ve tüketim süreçlerini doğrudan veya dolaylı etkileyerek alım gücüne de darbe vuruyor. Maliyetlerdeki bu artış hem inşaat hem de alt sektörlerini etkilemiştir. Dünyada inşaat sektörüne bakınca ciddi daralma ve küçülme yaşandığını pek çok projenin askıya alındığını görüyoruz. Ülkemiz özeline bakıldığında lokomotif gücü olan inşaat sektörü krizlere rağmen tedarik zinciri bozulmalarına rağmen ekonomimizin paslanmayan demiri, gelecek vaat eden yatırımların sektörü olmaya devam etmektedir. İnşaat sektöründe dünyada ikinci sıradayız. En iyi müteahhitler değerlendirmesinde ülkemizden 44 müteahhidimiz bu sıralamanın içinde yer alıyor. İnşaat şirketleri dünyanın birçok noktasında yeni yuvalar işyerleri alt üst yapı düzenlemeleri inşa etmekte böylece dünyanın dört bir yanında hem Türk şehircilik birikiminin örneklerini hem de özel sektörümüzün diğer sektörlerle birlikte yer edinmesini, büyümesini sağlamış oluyoruz. Sektörde her hamle, her adım 250 alt sektörü etkiliyor. Ekonomiye istihdama kalkınmaya katkı sağlıyor. Sektör 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. GSYH içinde son 10 yılı incelediğimizde yaklaşık inşaat sektörünün doğrudan payı yüzde 7. İnşaat ve gayrimenkul sektörümüz ülke ekonomisinin lokomotifi olmuştur. Güçlü ekonomik sürece destek vermek küresel daralmanın sebep olduğu artışı önlemek için cumhurbaşkanımızın iradesiyle her zaman sektörümüzün yanında olduk olmaya devam edeceğiz" dedi.
İnşaat sektörünü yakından ilgilendiren düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Bir taraftan sektörümüzde çalışanlarla birlikte kalite disiplini getirmek için 125 bin müteahhidi sınıflandırdık. Sınıflandırmaya ihtiyaç vardı, sınıflandırmayla birlikte teknik mali yeterliliğine göre müteahhitleri sınıflara ayırdık. Yıkımlardan çıkan malzemelerin geri dönüşümde kullanılması için yönetmeliği değiştirdik. Tüm kaynakları yeniden sürdürülebilir ekonomi anlayışıyla tüm projelerde bu bakışa dikkat etmek zorundayız. Çevreye saygılı iklim dostu şehirler anlayışıyla gidiyoruz" diye konuştu.
SIFIR ENERJİLİ BİNALARLA ENERJİ TASARRUFU HEDEFLENİYOR
Bakan Kurum şunları söyledi: "5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfı en az B olmak suretiyle inşa edilecek ve tükettikleri enerjinin en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerji sistemlerinden karşılamalarını zorunlu hale getirdik. Bunu uygulayan firmalar vardı, ama artık 2023 itibariyle bu zorunlu hale geldi. Isınma şartları bozulmadan enerji tüketiminden yüzde 25 tasarruf yapmayı hedefliyoruz. Bu hem ülke hem gelecek adına çok çok önemli. Rusya Ukrayna krizi gösterdi ki kendi kendine yeten ülkeler güçlü ülkeler olmalı. Biz de Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde her alanda kendine yeten ülke olma hedefiyle Türkiye yüzyılına hazırlanıyoruz. Net sıfır emisyon hedefi çok çok önemli. İthalatımızın büyük kısmını enerji üzerine yapıyoruz. Dolayısıyla kendi enerjimizi üretecek hale gelmemiz çok çok önemli. İnsanımız da bunu önemsiyor. Kendi elektriğini üreten kullandığı suyu tekrar kullanan kendi kendine yeten binalara gitmek zorundayız. Her türlü detayı sürdürülebilir ekonomi anlayışıyla yeşil kalkınma anlayışıyla yeşil bina olacak şekilde düşünmeliyiz. Bu şekilde 5 milyar lira yıllık enerji faturasını azaltacağız, kademe kademe sınıflandırmayı yükselteceğiz. İklim değişikliğiyle mücadelede önemli fırsat var ve buna liderlik eden bir ülke olmak istiyoruz."
2030 yılından itibaren tüm binaların sıfır enerjili yeşil bina olarak inşa edileceğini belirten Bakan Kurum konut arzını artırmak için konut ve ticaret alanlarında yer alan iskan almış inşaat aşamasında olan 50 bin ofisin konuta dönüşmesine imkan sağladıklarını dile getirdi. Deprem ülkesi olduğumuza dikkat çeken Bakan Kurum şunları dile getirdi: "Türkiye deprem ülkesi bu yüzden kentsel dönüşümü, deprem dönüşümü bizim için en öncelikli projemiz. Hep söylüyoruz bu, terörle mücadele kadar önemli iş. Cumhurbaşkanımızın 2012'de çok önemli bir kararla Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliğini başlattı. Bununla şehirlerimizin, ülkemizin, milletimizin geleceğini tehdit eden deprem riskini bertaraf ediyoruz. Terörle mücadele gibi önemli görüyoruz, ülkemizin milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz. Hepimiz kentsel dönüşüm meselesinde elimizi taşın altına koymak zorundayız. Ülkemizin geleceği için bu süreci çok hassas, dikkatli ve kararlı şekilde yürütmek zorundayız. Memlekete karşı sorumluluklarımız var. Deprem nedeniyle bir tek canımızı dahi kaybetmek istemiyoruz. Son 20 yılda yapılan düzenlemeler koyduğumuz yönetmelikler çerçevesinde artan yapı denetimi faaliyetiyle yapı stoğunda iyileştirmeleri sağladık. Geçen günlerde Düzce'de deprem meydana geldi ve yaşanan sürece baktığınızda 99 sonrası yapılan yapılarda herhangi bir hasar olmadığını gördük. Can kaybının olmamasının ve ağır yıkımın olmamasının nedeni sektörümüzle birlikte yaptığımız çalışmalardır."
2035 YILINA KADAR TÜM TÜRKİYE'DE DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ
Bugüne kadar 3,2 milyon konutun dönüştürüldüğünü ve 13 milyon vatandaşın sağlıklı, güvenli konutlara yerleştirildiğini kaydeden Kurum, bu sayının Yunanistan, Portekiz ve İsveç nüfuslarına denk geldiğini söyledi. Kurum, "Bu birçok ülkenin altından kalkamayacağı süreç. İnşallah biz tüm şehirlerimizde bu kararlılıkla adımlarımızı atacağız. 250 bin konut şu anda Türkiye'de dönüşüm sürecinde ve İstanbul deprem dönüşümünün merkezidir. İstanbul'da 39 ilçede 93 bin konutta dönüşüm projeleri sürüyor. Ülke genelinde 6 milyonu aşkın sağlıksız yapı stoğu var ve 2035 yılına kadar tüm bu deprem dönüşümünü başlatmak hedefimiz. Bu siyaset üstü meseleye herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Şirketlerin de deprem dönüşüm projeleri yapması zorunludur" diye konuştu.
Kurum, Türkiye'nin sosyal konut üretiminde lider ve örnek olduğunu son 20 yılda 26 bin sosyal konut projesiyle 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildiğini kaydederek "81 ilde 750 tane şantiye var. Cumhurbaşkanı sosyal konut projesini ilan etti. Bu projeyle küçük ve orta ölçekli esnafımızı da sevindirdik. Tüm dünya sosyal devlet anlayışını rafa kaldırmışken, biz elimizi taşın altına koyduk ve bu iradeyle birlikte Hazine arazilerimizi de milletin hizmetine sunduk. 30 ilde 63 bin konutun hak sahiplerini noter huzurunda belirledik. İnşallah mart ayına kadar da tüm kuraları tamamlayacağız. Hızlı şekilde inşaatları yapacağız. Bir an bile duraksamadan 2 yıl içinde ilk etapta 250 bin konutumuzu vatandaşlara teslim edeceğiz. 22 bin 500 konutu ihale etmiş durumdayız" dedi.