Bakan Vahit Kirişci Takvim.com.tr'ye konuştu! Turkuvaz Medya'daki zirvede muhalefete sert tepki: "Bunlar cahil"

Son dakika haberi! Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Muhalefetin asılsız iddialarıyla ilgili konuşan Kirişci, "Muhalefetin art niyetli olmasa bile cehaletine vereceğim ben. Yani büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında bir artış varken öbür taraftan bitkisel üretimi 127 milyon ton gelmiş geçmiş tüm zamanların en yüksek üretimi yapılmışken onu da bu ülkenin üreticisi yapmışken, "bu ülke üretmiyor" demek bu ülkenin üreticisine çok büyük bir haksızlıktır." dedi.