Son dakika! Tunceli'de terör örgütüne darbe: PKK'nın sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de tespit edilen 14 sığınak ile PKK Terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildiğini bildirdi.
807 ADET EYP ELE GEÇİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 operasyonu kapsamında Tunceli Merkez-Bali Deresi ile Ovacık Aslıca kırsalında icra edilen iki ayrı operasyonda PKK terör örgütüne ait kullanılmaya hazır halde 807 adet EYP düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
BOMBACILARIN YETİŞTİRİLDİĞİ KAMP İMHA EDİLDİ
İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli'de sürdürülen Eren Abluka-Sonbahar-Kış-13 kapsamında Ovacık ilçesi kırsalında nokta istihbarata dayalı gerçekleştirilen operasyonda, 14 sığınak tespit edilirken Merkez ilçe Bali Deresi bölgesinde PKK terör örgütünün büyük şehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği sözde EYP eğitim kampı da imha edildi.