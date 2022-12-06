Son dakika! Tunceli'de terör örgütüne darbe: PKK'nın sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildi

807 ADET EYP ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 operasyonu kapsamında Tunceli Merkez-Bali Deresi ile Ovacık Aslıca kırsalında icra edilen iki ayrı operasyonda PKK terör örgütüne ait kullanılmaya hazır halde 807 adet EYP düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.