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    • 06.12.2022 14:36
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    Son dakika! Tunceli'de terör örgütüne darbe: PKK'nın sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildi

    Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelede kararlığı devam ediyor. Son olarak yurt içinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın 14 sığınağı ve örgütün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kapı imha edildi.

    AJANSLAR
    PKK’nın bombacı yetiştirdiği kamp imha edildi

    Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de tespit edilen 14 sığınak ile PKK Terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildiğini bildirdi.

    807 ADET EYP ELE GEÇİRİLDİ
    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 operasyonu kapsamında Tunceli Merkez-Bali Deresi ile Ovacık Aslıca kırsalında icra edilen iki ayrı operasyonda PKK terör örgütüne ait kullanılmaya hazır halde 807 adet EYP düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

    BOMBACILARIN YETİŞTİRİLDİĞİ KAMP İMHA EDİLDİ
    İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli'de sürdürülen Eren Abluka-Sonbahar-Kış-13 kapsamında Ovacık ilçesi kırsalında nokta istihbarata dayalı gerçekleştirilen operasyonda, 14 sığınak tespit edilirken Merkez ilçe Bali Deresi bölgesinde PKK terör örgütünün büyük şehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği sözde EYP eğitim kampı da imha edildi.

        TERÖR KAMPINDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
        PKK terör örgütüne ait 1 adet sözde EYP yapım eğitim kampı ve 14 adet sığınak içerisinde toplam; 807 adet hazırlanmış EYP düzeneği, 150 adet EYP yapımında kullanılan entegre, 350 metre kablo, 3 adet telsiz, 45 adet tüp, 3 adet akü, 65 adet pil, 1 adet ampermetre ve 75 adet yaşam malzemesi ele geçirildi.

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