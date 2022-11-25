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    • 25.11.2022 13:48
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    Aliyev'den İran'a gözdağı: Azerbaycanlıları korumak için elimizden geleni yapacağız

    İran'ın 'Zengezur Koridoru' rahatsızlığı doğrudan Azerbaycan'ı hedef alan hasmane açıklamalarla ayyuka çıktı. Karabağ Savaşı boyunca açık ve gizli Ermenistan'ı destekleyen İran'ın Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği tatbikat tansiyonu artırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaşanan gelişmelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Aliyev, "İran'daki Azerbaycanlılar dahil, dünyadaki Azerbaycanlıları korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

    AJANSLAR
    Aliyev’den İran’a gözdağı: Elimizden geleni yapacağız

    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki ADA Üniversitesi'nde, "Orta Koridor Boyunca: Jeopolitik, güvenlik ve ekonomi" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

    'ORTA KORİDOR MERCEK ALTINDA
    Konferansa ABD, Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Fransa, İsrail, İsviçre, İtalya, Gürcistan, Kanada, Mısır, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya ve Türkiye'nin önde gelen düşünce kuruluşlarının liderleri ve temsilcileri katıldı.

    Orta Koridor'un güvenlik boyutunun ve bölgenin ekonomik fırsatlarının ele alındığı konferansta, özellikle Zengezur koridorunun önemi, doğu-batı koridorunun yaratacağı yeni ulaşım imkanları ve uluslararası yük taşımacılığının yaygınlaşması ve çeşitlenmesi tartışıldı.

    BÖLGE ÜLKELERİYLE DİYALOG
    Konferansın açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin özellikle bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya önem verdiğini söyledi.

    Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile son iki ayda iki kez görüştüğünü, önceki günlerde Kırgızistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdiğini, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Bakü'yü ziyaret ettiğini, kendisinin de gelecek yıl Tacikistan'a gideceğini anlattı.

    BUGÜNE BENZER BİR DURUM ORTAYA ÇIKMADI
    İran ile ilişkilere de değinen Aliyev, "İran'ın üç cumhurbaşkanıyla çalıştım; (Muhammed) Hatemi, (Mahmud) Ahmedinejad ve (Hasan) Ruhani. Bunca yıldır, bugüne benzer bir durum ortaya çıkmadı. Azerbaycan'a yönelik kin ve tehdit dolu bir açıklama hiçbir zaman yapılmadı. İran, birkaç ay içinde sınırımızda iki askeri tatbikat yaptı." ifadelerini kullandı.

        ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
        Aliyev, Azerbaycan karşıtı her türlü açıklama ve eyleme her zaman yanıt verdiklerini ve vereceklerini vurguladı.

        Aliyev şunları kaydetti:
        "Bu nedenle İran sınırında onlardan korkmadığımızı göstermek için askeri tatbikatlar yapmak zorunda kaldık. Azerbaycan'ın laik yaşam tarzını ve İran'daki Azerbaycanlılar dahil, dünyadaki Azerbaycanlıları korumak için elimizden geleni yapacağız. Onlar bizim insanımızın bir parçası."

        AZERBAYCAN-İRAN GERGİNLİĞİ
        İran yönetiminin Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalinin sona ermesinin ardından son dönemde Azerbaycan'a yönelik açıklamaları ve Tahran tarafından sınırda yürütülen geniş çaplı askeri tatbikatlar iki ülke arasında gerilime yol açtı.

        Karabağ Savaşı'nın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Kafkasya bölgesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunlar gündemden düşmedi. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı savaştan sonra ortaya çıkan durum, bazı bölgesel güçleri rahatsız etti. İran ise bölgede ortaya çıkan yeni jeopolitik durumdan en fazla rahatsız olan ülkelerden biri oldu.

        İki ülke arasında Dağlık Karabağ bölgesi için yaşanan 44 günlük savaşı fiilen sona erdiren ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak Ermenistan, Batı Azerbaycan ile Nahçivan arasında bir ulaşım koridorunun inşasını kabul etti.

            Ermenistan ise Zengezur Koridoru olarak adlandırılan bu ulaşım bağlantısının, egemenliğini ve dolayısıyla İran sınırını etkileyeceği endişesiyle çeşitli bahaneler öne sürerek anlaşmayı uygulamaktan bugüne kadar kaçındı.

            Tahran yönetimi de koridorun kendisi açısından ekonomi ve güvenlik alanında çeşitli jeopolitik riskler doğuracağını düşünerek bu konuda Ermenistan'a destek verdi.

            Devrim Muhafızları Ordusu, 17 Ekim'de başında ülkenin kuzeybatısında yer alan ve Azerbaycan sınırı boyunca uzanan Aras Nehri bölgesinde geniş çaplı askeri tatbikat başlattı.

            Azerbaycan Ordusu, saldırgan tavıra karşılık olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatları doğrultusunda İran sınırında geniş kapsamlı askeri tatbikat gerçekleştirdi.
                HangiKredi
                Haberler Güncel Aliyev'den İran'a gözdağı: Azerbaycanlıları korumak için elimizden geleni yapacağız
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