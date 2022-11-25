Aliyev'den İran'a gözdağı: Azerbaycanlıları korumak için elimizden geleni yapacağız

Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile son iki ayda iki kez görüştüğünü, önceki günlerde Kırgızistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdiğini, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Bakü'yü ziyaret ettiğini, kendisinin de gelecek yıl Tacikistan'a gideceğini anlattı.

BUGÜNE BENZER BİR DURUM ORTAYA ÇIKMADI

İran ile ilişkilere de değinen Aliyev, "İran'ın üç cumhurbaşkanıyla çalıştım; (Muhammed) Hatemi, (Mahmud) Ahmedinejad ve (Hasan) Ruhani. Bunca yıldır, bugüne benzer bir durum ortaya çıkmadı. Azerbaycan'a yönelik kin ve tehdit dolu bir açıklama hiçbir zaman yapılmadı. İran, birkaç ay içinde sınırımızda iki askeri tatbikat yaptı." ifadelerini kullandı.