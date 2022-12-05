Türkiye Altay - Göztepe maçındaki işaret fişeği skandalını konuşmuştu! Altay tribün liderinin ifadesi ortaya çıktı: İçinde hediye var dedi

İzmir derbisinde çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan şüphelilerden Altay tribün lideri Çağdaş Kurt'un (39) ifadesine ulaştı. Kurt ifadesinde, "Maçtan bir gün önce meşaleleri aldığım doğrudur. Ben bu meşaleleri Serkan isimli kişiden aldım. Ben içinde işaret fişeği olduğunu görmedim. Serkan'ın soy ismini bilmiyorum. Futbolculara moral verme amaçlı meşale organizasyonumuz vardı. Bu nedenle meşalelileri aldık.
Serkan isimli kişiyi öncesinde tanımıyorum. Serkan bana siyah poşet içerisinde meşaleleri getirdi ve içinde hediye olduğunu söyledi. Hediyenin içeriğinin ne olduğunu bilmem mümkün değildir. Poşeti Gaziemir tesislerine götürdüm ve Egehan'a teslim ettim. Serkan bana Egahan ile görüştüğünü, poşeti ona teslim etmemi söylemişti.
Sonrasında tesise girdik ve futbolculara moral konuşması yaptık. Ben 20-25 senedir Altay tribününün içerisindeyim. Tribün büyükleri benim bu işe gönül verdiğimi bildikleri için benim tribün lideri olmamı istediler. Benim alkol ve sigaram da olmadığı için benim böyle bir görevi almamı istediler. Yaşanan olaylar nedeniyle çok üzgünüm. Eklemek istediğim başka husus yoktur" dedi.