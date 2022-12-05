Suriyelilere ev adı altında çıkan yalanlara TOKİ'den açıklama geldi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara konut satışı yok

"KURA HENÜZ ÇEKİLMEDİ"
Açıklamada, 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Hatay merkezde inşa edilecek 1100 konut için 14 Eylül-31 Ekim arasında 26 bin 275 başvuru alındığı, hak sahibi belirleme kurasının henüz çekilmediği vurgulandı.
"ŞARTLARI TAŞIMAYANLARIN BAŞVURULARI İPTAL EDİLDİ"
Asılsız haberin yayınlanmasının amacının TOKİ'yi karalamak ve kamuoyunda olumlu algıyı zedelemek olduğuna işaret edilen açıklamada, TOKİ'nin Türk vatandaşı olanlara ve diğer şartları taşıyanlara konut satış yaptığı, bu şartları taşımayanların başvurularının iptal edildiği kaydedildi.