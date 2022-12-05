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    • 05.12.2022 19:12
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    Suriyelilere ev adı altında çıkan yalanlara TOKİ'den açıklama geldi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara konut satışı yok

    Geçtiğimiz günlerde "TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" başlıklı haberlerle algı oluşturmaya çalışanlara TOKİ'den çok net açıklama geldi. TOKİ yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idaremiz projelerinden konut satışı yaplmamaktadır. Hatay merkez 1100 konut projesi için hak sahibi belirleme kura çekiminin 2 Ocak 2023'te yapılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

    Suriyelilere ev yalanı kısa sürdü!

    TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.



    "KURA HENÜZ ÇEKİLMEDİ"
    Açıklamada, 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Hatay merkezde inşa edilecek 1100 konut için 14 Eylül-31 Ekim arasında 26 bin 275 başvuru alındığı, hak sahibi belirleme kurasının henüz çekilmediği vurgulandı.



    "ŞARTLARI TAŞIMAYANLARIN BAŞVURULARI İPTAL EDİLDİ"
    Asılsız haberin yayınlanmasının amacının TOKİ'yi karalamak ve kamuoyunda olumlu algıyı zedelemek olduğuna işaret edilen açıklamada, TOKİ'nin Türk vatandaşı olanlara ve diğer şartları taşıyanlara konut satış yaptığı, bu şartları taşımayanların başvurularının iptal edildiği kaydedildi.



        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
        "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idaremiz projelerinden konut satışı yaplmamaktadır. Hatay merkez 1100 konut projesi için hak sahibi belirleme kura çekiminin 2 Ocak 2023'te yapılması planlanmaktadır. Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve idaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haber, TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeyi amaçlayan, gerçeklerle uyuşmayan bilgilere dayalı, art niyetli girişimdir. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberler itibar etmemeleri, önemle duyurulur."

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