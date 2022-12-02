Son dakika: TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Sahte telefon numaralarına dikkat!

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut çıktığını söyleyip, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi için vatandaşları uyardı.

SAHTE İLETİŞİM NUMARALARI

TOKİ tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahte iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir." bilgisi verildi.