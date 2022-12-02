Son dakika: TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Sahte telefon numaralarına dikkat!

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut çıktığını söyleyip, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi için vatandaşları uyardı.
SAHTE İLETİŞİM NUMARALARI
TOKİ tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahte iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir." bilgisi verildi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında, kurada ev sahibi olunduğu ve bunun için para talep edildiği şeklinde dolandırıcılık girişimleriyle ilgili şikayetlerinin geldiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Öncelikle belirtmek isteriz ki idaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu ve benzeri işlemlerinin tamamı Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.