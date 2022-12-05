Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.12.2022 22:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.12.2022 23:25
    ABONE OL

    Son dakika: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu

    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu P.Komd.Bnb. Mehmet Duman şehit oldu. 1 çocuk babası şehit Mehmet Duman'ın cenazesinin yarın Adana'da toprağa verileceği bildirildi.

    Pençe-Kilit bölgesinden acı haber

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu duyurdu.



    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



    ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ
    Askeri yetkililer, şehit Duman'ın (41) merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evine giderek eşi Beyhan Duman'a şehadet haberini verdi.



        Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve askeri yetkililer de şehidin Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ndeki babaevine gitti.



        Burada da Kaymakam Yılmaz ve yetkililer, baba Ali ve anne Aysel Duman'a acı haberi ulaştırdı.



        Şehidin kent merkezindeki evi ile Ceyhan'daki babaevine Türk bayrakları asıldı.
            Hangi Kredi
            Haberler Güncel Son dakika: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
                SON DAKİKA