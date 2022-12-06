Şehit Binbaşı Mehmet Duman kaç yaşındaydı, nereliydi? Mehmet Duman kimdir?

Son dakika haberine göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit oldu. Peki, Mehmet Duman kimdir? Şehit Binbaşı Mehmet Duman kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte merak edilenler...
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi.
Şehidin cenazesi düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.