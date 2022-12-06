Şehit Binbaşı Mehmet Duman kaç yaşındaydı, nereliydi? Mehmet Duman kimdir?

Son dakika haberine göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit oldu. Peki, Mehmet Duman kimdir? Şehit Binbaşı Mehmet Duman kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte merak edilenler...