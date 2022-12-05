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    İnlerine girdik! MİT ile jandarma Suriye'ye düzenlediği ortak operasyonla 18 teröristi yakaladı

    MİT ile jandarma, Suriye Cerablus ve El Bab’ta ortak operasyon düzenledi. 13 DEAŞ ve 5 PKK’lı teröristi enseledi... İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    İnlerine girdik

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının takip ve koordinesinde, Suriye Görev Gücü (SGG) Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları timleri, bölgede hainleri adım adım takip etti. İnleri bir bir belirlendi. Hainlerin, eylem arayışı, taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Saklandıkları hücre evlerine şok baskınlar düzenlendi.


    Aralarında örgütün sözde "Maliye Emiri"nin de bulunduğu 13 DEAŞ'lı terörist ele geçirildi. Ayrıca, Suriye'nin Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK/KCK/ PYD/YPG'li terörist de enselendi. Yapılan aramalarda evlerde bulunan patlamaya hazır 10 kilogram patlayıcı, bomba düzeneği, 4 adet bomba elektronik devre kartı, bir adet kalaşnikov piyade tüfeği, bir adet tabanca ve 253 adet fişek imha edildi.



    Aralarında kadınların da olduğu 18 terörist, sorguya alındı.

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    Haberler Güncel İnlerine girdik! MİT ile jandarma Suriye'ye düzenlediği ortak operasyonla 18 teröristi yakaladı
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