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    • 04.12.2022 15:43
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    Son dakika! Tahıl sevkiyatı sürüyor! MSB duyurdu: 13 milyon tonu geçti

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı devam ediyor. Taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    MSB’den tahıl sevkiyatı açıklaması

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarının 13 milyon tonu geçtiğini açıkladı.

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı devam ediyor. Taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti. Bugüne kadar 520 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. 524 gemi de Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Gemilerde mısır, buğday, ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıda ürünleri taşınıyor" denildi.

    TAHIL KORİDORU KRİZİNDE TÜRKİYE ETKİSİ
    Türkiye'nin yoğun diplomasi çabaları sonucunda Ukrayna tahılının limanlardan sevk edilmesini sağlayan anlaşma 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanmıştı.

    Rusya, Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırıları gerekçe göstererek Türkiye'nin de arabulucu olduğu tahıl anlaşmasından çekildiğini açıkladı. Rusya'nın bu kararının ardından Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Ukrayna, Rusya olmadan devam etmeye karar verdi

    Türkiye, tahıl koridorunun sorunsuz bir şekilde yeniden işlemesi başarılı bir diplomasi örneği daha göstererek krizin çözülmesinde yine başrol oynadı. Türkiye'nin çabaları sonucunda tahıl sevkiyatı anlaşması yeniden hayata geçirildi.

    TAHIL KORİDORU KRİZİ 'LİDER DİPLOMASİSİ' İLE AŞILDI
    Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesinin geçerliliğinin 120 gün daha uzatıldığı açıklandı.

    22 Temmuz'da belgenin imzalanmasının ardından İstanbul'da Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM yetkililerinin görev aldığı Müşterek Koordinasyon Merkezi kuruldu, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkiyatı için "tahıl koridoru" oluşturuldu.

        "KIRMIZI HAT" BİR KEZ DAHA DEVREDE
        Söz konusu uzatma kararının altında Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin etkili olduğu ortaya çıktı.

        Başkan Erdoğan konuya ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        "Lider diplomasisi" yürüten Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da tahıl koridorunun açık kalmasına yönelik yoğun çalışmalar yaptı.

        Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Aleksi Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile yakın temas içinde olan Akar, "Görüşmelerinde tahıl girişiminin tüm taraflar için yararlı olduğu, bunun bozulmasının tüm taraflar için sıkıntı oluşturacağını" vurguladı.

        Tahıl krizinin çözümüne yönelik çalışmalar kapsamında mayıs ayında hayata geçirilen "kırmızı hat" diplomasisi de bu süreçte Bakan Akar'ın talimatı üzerine yeniden aktive edildi.

        Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, anlaşmanın uzatılmasına yönelik Ukrayna ve Rusya askeri yetkilileri ile bu hat üzerinden yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

        TAHIL KORİDORU İÇİN 4 ÜLKE BİR ARAYA GELDİ
        Telefon diplomasisi ve yoğun görüşmelerin ardından Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM temsilcileri önceki gün bir araya geldi.

        Heyetlerin görüşeceği yer "tahıl koridorunun" temellerinin atıldığı Kalender Kasrı olarak belirlendi. Askeri heyetler Milli Savunma Bakanlığının koordinatörlüğünde dün Kalender Kasrı'nda bir araya geldi.

        Olumlu ve yapıcı bir havada geçen görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür. Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan BM'ye, Genel Sekreter Sayın Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'e şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diyerek tahıl koridorunun açık kalacağını duyurdu.

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        Koza Altın
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