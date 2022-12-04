Son dakika! Tahıl sevkiyatı sürüyor! MSB duyurdu: 13 milyon tonu geçti

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarının 13 milyon tonu geçtiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı devam ediyor. Taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti. Bugüne kadar 520 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. 524 gemi de Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Gemilerde mısır, buğday, ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıda ürünleri taşınıyor" denildi.
TAHIL KORİDORU KRİZİNDE TÜRKİYE ETKİSİ
Türkiye'nin yoğun diplomasi çabaları sonucunda Ukrayna tahılının limanlardan sevk edilmesini sağlayan anlaşma 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanmıştı.
Rusya, Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırıları gerekçe göstererek Türkiye'nin de arabulucu olduğu tahıl anlaşmasından çekildiğini açıkladı. Rusya'nın bu kararının ardından Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Ukrayna, Rusya olmadan devam etmeye karar verdi
Türkiye, tahıl koridorunun sorunsuz bir şekilde yeniden işlemesi başarılı bir diplomasi örneği daha göstererek krizin çözülmesinde yine başrol oynadı. Türkiye'nin çabaları sonucunda tahıl sevkiyatı anlaşması yeniden hayata geçirildi.
TAHIL KORİDORU KRİZİ 'LİDER DİPLOMASİSİ' İLE AŞILDI
Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesinin geçerliliğinin 120 gün daha uzatıldığı açıklandı.
22 Temmuz'da belgenin imzalanmasının ardından İstanbul'da Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM yetkililerinin görev aldığı Müşterek Koordinasyon Merkezi kuruldu, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkiyatı için "tahıl koridoru" oluşturuldu.