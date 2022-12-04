Emine Erdoğan'dan 'kırmızı alarm' vurgulu su çağrısı: Sahip çıkalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği"ne destek verdi.

BUGÜN SUYUMUZA SAHİP ÇIKALIM

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı etiketleyerek, "Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği', önemli bir başlangıç adımı." dedi.

Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım. #4AralıkDünyaSuKayıplarıGünü "