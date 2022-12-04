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    • 04.12.2022 15:56
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    Emine Erdoğan'dan 'kırmızı alarm' vurgulu su çağrısı: Sahip çıkalım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü nedeniyle açıklama yaptı. Ulusal Su Verimliliği Seferberliğinin önemli bir adım olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, “Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım” çağrısında bulundu

    takvim.com.tr
    Emine Erdoğan’dan ’kırmızı alarm’ vurgulu su çağrısı

    4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü nedeniyle açıklama yapan Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliğinin önemli bir adım olduğunu söyledi. Erdoğan, "Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım" çağrısında bulundu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği"ne destek verdi.

    BUGÜN SUYUMUZA SAHİP ÇIKALIM
    Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı etiketleyerek, "Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği', önemli bir başlangıç adımı." dedi.

    Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım. #4AralıkDünyaSuKayıplarıGünü "

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    Koza Altın
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