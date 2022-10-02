SON DAKİKA: El-Bab ve Cerablus'ta 15 terörist yakalandı

Bu kapsamda, Suriye El-Bab ve Cerablus'ta 29 Eylül 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; -sözde- 2'si Örgüt Şer-i Emiri, 1'i İstihbarat Sorumlusu, 1'i Zekat Sorumlusu, 2'si Sosyal Medya Sorumlusu ve 5'i Savaşçı olarak faaliyet gösteren 11 DEAŞ ile 4 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 15 terörist gözaltına alınırken; sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet Kaleşnikov P.Tf., 1 adet tabanca, 570 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet dürbün, 1 adet çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilecek.