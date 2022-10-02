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    • Güncel
    • 02.10.2022 13:37
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    • 02.10.2022 13:48
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    SON DAKİKA: El-Bab ve Cerablus'ta 15 terörist yakalandı

    Son dakika haberleri... Suriye'nin El-Bab ve Cerablus bölgelerinde yapılan operasyonlarda 11'i DEAŞ ve 4'ü PKK'lı olmak üzere toplam 15 terörist gözaltına alındı. Yakalanan teröristlerden 6'sının sözde yönetici olduğu belirtildi.

    El-Bab ve Cerablus’ta DEAŞ’lı ve PKK’lılar paketlendi

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde, Suriye Görev Gücü El-Bab ve Cerablus Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin, Suriye'de sözde eylem birimlerince, belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, EYP, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, teröristlerin yakın zamanda yasadışı yollardan Türkiye'ye geçiş arayışı içerisinde olduğu bilgisi elde edildi.

    Bu kapsamda, Suriye El-Bab ve Cerablus'ta 29 Eylül 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; -sözde- 2'si Örgüt Şer-i Emiri, 1'i İstihbarat Sorumlusu, 1'i Zekat Sorumlusu, 2'si Sosyal Medya Sorumlusu ve 5'i Savaşçı olarak faaliyet gösteren 11 DEAŞ ile 4 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 15 terörist gözaltına alınırken; sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandı.

    Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet Kaleşnikov P.Tf., 1 adet tabanca, 570 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet dürbün, 1 adet çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilecek.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: El-Bab ve Cerablus'ta 15 terörist yakalandı
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