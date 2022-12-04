Son dakika: MSB'den şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen paylaşımı: Vasiyetin vasiyetimizdir

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'nun ilk mezunlarından olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, aynı zamanda okulun ilk şehitlerinden biri oldu. Emekli bir uzman çavuşun oğlu olan Duabey Onur Öztürkmen, Kara Harp Okulu'nu Teğmen olarak 30 Ağustos 2021'de bitirdi.

Öztürkmen'in ilk görev yeri Siirt Komando Taburu oldu. Ardından Haziran 2022'de Irak'ın kuzeyine gitti. 25 Kasım'da Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu iki silah arkadaşıyla şehit düştü. Cenazesi memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Cenaze törenine katılan silah arkadaşları onu dilinden düşürmediği Harp Okulu Marşı'nı okuyarak uğurladı.