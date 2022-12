Son dakika: MSB'den şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen paylaşımı: Vasiyetin vasiyetimizdir

Milliyet'e konuşan arkadaşları şehit Öztürkmen'in hikâyesini anlattı. Anafartalar Taburu'ndan bir silah arkadaşı "Sınavlardan sonra, dönem sonunda hemen pastaneye gider 10 kişilik bir pasta alır 3-4 kişi yerdik. Aramızda gelenek gibi bir şey olmuştu" dedi.

'GÜLÜŞLERİ UNUTULMAZ'

Bir başka silah arkadaşı ise gördüklerini anlattı: "Bize neden subay oldunuz diye soruyorlardı. Can dostumla her zaman şunu söylerdik; 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu yolda ilkesi ve inkılapları içinde devletimizi muasır medeniyetler düzeyine çıkartmak için subay olduk.' Göğsümüzü gere gere söylerdik. Sevdiklerinin arkasından sonuna kadar giderdi. Her zaman haklının yanındaydı, kim olursa olsun taviz vermezdi, gözü karaydı, cesurdu. Vatan uğrunda canını seve seve feda etti. Hastaneye kaldırıldığımda sabaha kadar başımda bekledi. Tam bir görev ışığıydı. Hep düşünürdük 'Acaba bizi unuturlar mı?' diye. Bölük filminin komando mektubu sahnesini açar izlerdik. İçimiz burkulurdu, 'unutulmayız herhalde' diye kendimize teselli ederdik. Onun korumacılığı, gülüşleri hiçbir zaman unutulmayacak."