Son dakika: MSB'den şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen paylaşımı: Vasiyetin vasiyetimizdir

Tuttuğu tepeyi kahramanca savunan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun ilk mezunlarındandı. Öztürkmen'in fedakâr, yardımsever, korumacı bir kişiliği olduğunu belirten okul ve silah arkadaşları, onun her daim göreve hazır olduğunu, tehlike anlarında en önde gittiğini söyledi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'nun ilk mezunlarından olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, aynı zamanda okulun ilk şehitlerinden biri oldu. Emekli bir uzman çavuşun oğlu olan Duabey Onur Öztürkmen, Kara Harp Okulu'nu Teğmen olarak 30 Ağustos 2021'de bitirdi.
Öztürkmen'in ilk görev yeri Siirt Komando Taburu oldu. Ardından Haziran 2022'de Irak'ın kuzeyine gitti. 25 Kasım'da Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu iki silah arkadaşıyla şehit düştü. Cenazesi memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Cenaze törenine katılan silah arkadaşları onu dilinden düşürmediği Harp Okulu Marşı'nı okuyarak uğurladı.
Milliyet'e konuşan arkadaşları şehit Öztürkmen'in hikâyesini anlattı. Anafartalar Taburu'ndan bir silah arkadaşı "Sınavlardan sonra, dönem sonunda hemen pastaneye gider 10 kişilik bir pasta alır 3-4 kişi yerdik. Aramızda gelenek gibi bir şey olmuştu" dedi.
'GÜLÜŞLERİ UNUTULMAZ'
Bir başka silah arkadaşı ise gördüklerini anlattı: "Bize neden subay oldunuz diye soruyorlardı. Can dostumla her zaman şunu söylerdik; 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu yolda ilkesi ve inkılapları içinde devletimizi muasır medeniyetler düzeyine çıkartmak için subay olduk.' Göğsümüzü gere gere söylerdik. Sevdiklerinin arkasından sonuna kadar giderdi. Her zaman haklının yanındaydı, kim olursa olsun taviz vermezdi, gözü karaydı, cesurdu. Vatan uğrunda canını seve seve feda etti. Hastaneye kaldırıldığımda sabaha kadar başımda bekledi. Tam bir görev ışığıydı. Hep düşünürdük 'Acaba bizi unuturlar mı?' diye. Bölük filminin komando mektubu sahnesini açar izlerdik. İçimiz burkulurdu, 'unutulmayız herhalde' diye kendimize teselli ederdik. Onun korumacılığı, gülüşleri hiçbir zaman unutulmayacak."