Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.



Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız, saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek." dedi.

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Başkan Erdoğan daha sonra AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'na eşlik etti.



Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

SİYASETÇİLİK OYNAYANLAR

İşte öne çıkanlar;

CHP ve şürekası Ankara'da siyasetçilik oynarken biz tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz.

Meydan bugün bir başka güzeldi, resmi rakam olarak 120 bin kişi katıldı. Havalimanından meydana gelene kadar da yol kenarlarındaki heyecan, coşku çok çok başkaydı. Ahde vefanız için kelimelerin anlatmaya kifayetsiz kaldığı sevdanız için sizlere teşekkür ediyorum.

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti teşkilatlarımızda görev yapmış kardeşlerime takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu çatı altında çalışmış ama artık aramızda olmayan tüm kardeşlerimizi de rahmetle yad ediyorum.

PROJE AÇIKLADIĞIMIZDA PEŞİNE DÜŞERİZ

Urfa bölücü teröre karşı durduğu dik duruşla canına can katmış şehirdir. Biz öyle birileri gibi lafta değil hak ettiği şekilde tüm kalbimizle seviyoruz. Biz Bay Kemal'in CHP'si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayanlardan değiliz.

Biz seçim öncesi meydanlarla bol bol bedava vaat dağıtanlardan değiliz. Biz yapamayacağımız şeylerin sözünü vermeyiz. Biz bir proje açıkladığımızda peşine düşeriz. Biz temel atar, o temeli takip eder sonra da gider açılış kurdelesini keseriz.

BAY KEMAL'İN İCAZET TURU

Şanlıurfa'nın ciğeri, kebabı varken Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez.

Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz.

Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan 271 liraya çıkarıyoruz.

