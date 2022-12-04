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    • Güncel
    • 04.12.2022 19:43
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    • 04.12.2022 19:51
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    İYİ Parti kongresinde salon bir anda karıştı! İYİ Partili İsmail Keskin'in açıklamasının ardından yumruklar havada uçuştu

    Son dakika haberleri...  Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi ile başkanlığı düşen Gönül Er ile onun yerine il başkanlığı tarafından atanan İsmail Keskin'in yarıştığı kongrede 384 delegeden 349'u oy kullandı. Oy kullanma sürecinin sona ermesiyle açılan sandıktan İsmail Keskin'e 162 oy çıkarken, Gönül Er ise delegelerin 187'sinin oyunu alarak yeniden Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi. Seçim sonrası konuşan İsmail Keskin'in açıklamalarının ardından kongre salonu bir anda karıştı.

    İYİ Parti kongresinde salon bir anda karıştı!

    İYİ Parti Rize Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde bugün gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi ile başkanlığı düşen Gönül Er ile onun yerine il başkanlığı tarafından atanan İsmail Keskin'in yarıştığı kongrede 384 delegeden 349'u oy kullandı.

    Oy kullanma sürecinin sona ermesiyle açılan sandıktan İsmail Keskin'e 162 oy çıkarken, Gönül Er ise delegelerin 187'sinin oyunu alarak yeniden Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi.



    KONUŞMANIN ARDINDAN TARTIŞMA ÇIKTI, BİR ANDA SALON KARIŞTI
    Oyların sayılmasının ardından konuşma yapan İsmail Keskin'in konuşmasının ardından salonda bir anda sesler yükselmeye başladı. Tartışmanın şiddeti arttıkça kavgaya dönüştü ve bir anda salon karıştı.

        İYİ Parti İl Başkanı Av. Ayşegül Özyanık'ın "Sakin olun" çağrılarına kulak vermeyen salondaki partililer birbirlerine saldırdı.

        Salonun dışına taşan kavga emniyet güçleri ve diğer partililerce tarafların uzaklaştırılmasıyla sona erdi.

        DARP HASTANE RAPORLARINDA
        Darp edilen isimlerden Rize İYİ Parti Gençlik Kolları Üyesi Onur Baş, kendisini darp edeni görmediğini ifade ederken, İYİ Parti delegesi emekli Ahmet Çelik, yüzündeki morlukların İsmail Keskin tarafından yapıldığını söyledi.
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        Koza Altın
        Haberler Güncel İYİ Parti kongresinde salon bir anda karıştı! İYİ Partili İsmail Keskin'in açıklamasının ardından yumruklar havada uçuştu
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