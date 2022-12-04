İYİ Parti kongresinde salon bir anda karıştı! İYİ Partili İsmail Keskin'in açıklamasının ardından yumruklar havada uçuştu





KONUŞMANIN ARDINDAN TARTIŞMA ÇIKTI, BİR ANDA SALON KARIŞTI

Oyların sayılmasının ardından konuşma yapan İsmail Keskin'in konuşmasının ardından salonda bir anda sesler yükselmeye başladı. Tartışmanın şiddeti arttıkça kavgaya dönüştü ve bir anda salon karıştı.