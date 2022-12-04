Başkan Erdoğan, Şanlıurfa’dan muhalefete tepki gösterdi: Kimse yanlış hesap yapmasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış törenine katıldı. Meydana toplanan 110 bin kişiye yaptığı konuşmada, muhalefete sert çıktı. Partililere 2023'e hazır olun mesajı yolladı:

Mesajlarım Türkiye'nin geleceği üzerine siyasi, ekonomik, askeri hesap yapan, içerideki ve dışarıdaki herkesedir.

Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın. Siz Bay Kemal'e onun yanındakilere falan bakmayın.

Allah'ın Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız?

Meclis'te çoğunluğu elde ederek sizlerin vereceği görevle sürdürmeye biz hazırız.

Türkiye ekonomisi modelini mutlaka başarıya ulaştırarak hayatı zorlaştıran sıkıntıları geride bırakacağız.

Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun siyasi ve ekonomik hedeflerini birer birer hayata geçirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz.

Yönetim sistemimizi gençlerimizin özgürlük, adalet, hak, refah beklentilerine en ileri düzeyde karşılık verecek şekilde geliştireceğiz.

Biz 20 yıllık eserlerimizle konuşuyoruz. Hizmetlerimizle konuşuyoruz.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını kucaklayarak vizyonumuzla milletimizin huzuruna çıkıyoruz ve milletimize asla yalanla değil, hakikatle konuşuyoruz.