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    • Güncel
    • 03.12.2022 16:45
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    • 03.12.2022 16:45
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    15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü

    Aksaray’da Melike Arıbaş (15), ailesiyle birlikte gittiği bir yakınının nişan töreninde, ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş (42) da başından yaralandı.

    AJANSLAR
    15 yaşındaki Melike eski nişanlı kurbanı

    Aksaray'da ailesiyle birlikte gittiği bir yakınının nişan töreninde, ayrıldığı nişanlısı tarafından tabancayla başından vurulan 15 yaşındaki Melike Arıbaş yaşamını yitirdi.

    KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
    Saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi'nde Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç'ın silahlı saldırısına uğradı.

    Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş da başından yaralandı.

    ONUN YERİNE BEN ÖLSEYDİM
    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba- kızdan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Hastanede kızının ölüm haberini alan Asiye Arıbaş, "Ne olur Melike'mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim" diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

        SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
        Polis, olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç'ı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu.

        Muhammet Kılıç'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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