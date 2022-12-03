Aksaray'da ailesiyle birlikte gittiği bir yakınının nişan töreninde, ayrıldığı nişanlısı tarafından tabancayla başından vurulan 15 yaşındaki Melike Arıbaş yaşamını yitirdi.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi'nde Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç'ın silahlı saldırısına uğradı.
Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş da başından yaralandı.
ONUN YERİNE BEN ÖLSEYDİM
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba- kızdan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.