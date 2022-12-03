İsveç'in iade ettiği PKK'lı terörist Mahmut Tat tutuklanarak cezaevine gönderildi!

Türkiye istihbarat aracılığı ile dünyanın dört bir yanında saklanan FETÖ'cü hainleri teker teker yurda getirmeye devam ederken, bir yandan da İsveç'te bulunan hainlerin iade edilmesini istiyor. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu sonrası imzalanan momerandumda da açıkça bu teröristlerin iadesini talep ederken; İsveç Başbakanı Ulf Kristersson konuyla detayları görüşmek için Türkiye'ye gelmişti. Başkan Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Kristersson'la görüşmesinde bir kez daha açıkça isim vererek FETÖ'cü hainlerin iadesini talep etmişti. Erdoğan, İsveçli gazetecinin "İsveç'ten istenen tam olarak nedir?" sorusuna "İsveç ve Finlandiya'nın caddelerinde teröristlerin ellerinde terörist başının paçavralarıyla dolaşmalarını benim halkım gördüğü zaman hesabını bize soruyor." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

"Bizim özellikle yapmış olduğumuz görüşmede hedef, terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu ve bu rakamların tabii 30 olması, 70 olması, 100 küsur olması, bunlar hepsi ayrı ayrı tartışabilecek konular. Bu arada 4 tanesi deport edildi. Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki, ismini de vereceğim, Bülent Keneş, mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. Bununla alakalı olarak da biz tabii İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. Bunun yanında, PKK, YPG, DEAŞ'la ilgili teröristler var. 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik.

NATO'nun en önemli işlevi nedir? Birinci derece terörle mücadeledir. 70 yıl oldu NATO'ya gireli. NATO'da bu işin mücadelesini verdik, veriyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın caddelerinde teröristlerin ellerinde terörist başının paçavralarıyla dolaşmalarını benim halkım gördüğü zaman hesabını bize soruyor. Biz vatandaşımıza hayır diyemeyiz. 7 ay sonra seçimde halkımızın karşısına gittiğimizde Türkiye'de terörle mücadelede zafer elde ettiniz, teröristlerle ciddi mücadelemizi halkımız biliyor. Bu konuda ciddi takdir ediyor.