TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte 12 ilin kura takvimi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi milyonların şimdi aklındaki soru "TOKİ kura çekimi ne zaman?" Türkiye'nin merakla beklediği yüzyılın sosyal konut projesinde kura heyecanı pazartesi günü başlıyor. İlk kuraların Şırnak ve Ardahan'da çekileceği açıklanırken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kura takvimi belli oldu.
06.11.2022 08:01 - Son Güncelleme: 06.11.2022 08:01
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin ilk etabında yer alan 250 bin konut için başvuruların, 31 Ekim'de tamamlanmasıyla heyecanla ilk evine sahip olmayı bekleyen vatandaşın gözü kulağı kura tarihlerindeydi.
TAKVİM HAFTALIK AÇIKLANACAK
Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara yapılan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.