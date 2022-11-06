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TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte 12 ilin kura takvimi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi milyonların şimdi aklındaki soru "TOKİ kura çekimi ne zaman?" Türkiye'nin merakla beklediği yüzyılın sosyal konut projesinde kura heyecanı pazartesi günü başlıyor. İlk kuraların Şırnak ve Ardahan'da çekileceği açıklanırken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kura takvimi belli oldu.

06.11.2022 08:01 - Son Güncelleme: 06.11.2022 08:01
TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte 12 ilin kura takvimi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin ilk etabında yer alan 250 bin konut için başvuruların, 31 Ekim'de tamamlanmasıyla heyecanla ilk evine sahip olmayı bekleyen vatandaşın gözü kulağı kura tarihlerindeydi.

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TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte 12 ilin kura takvimi

Müjde ise İstanbul Beyoğlu'nda Okmeydanı Temel Atma Töreni Programı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte 12 ilin kura takvimi

Bakan Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu.

TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte 12 ilin kura takvimi

TAKVİM HAFTALIK AÇIKLANACAK
Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara yapılan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte 12 ilin kura takvimi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan'da 250 konutunki 7 Kasım'da,

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