İstanbul merkezli 15 ilde 'hayali ihracat' operasyonu: 39 şüpheli gözaltında

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Artvin, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Malatya, Muğla, Balıkesir, Batman, İzmir ve Manisa'da çok sayıda adrese bu sabah operasyon düzenlendi.