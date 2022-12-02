İstanbul merkezli 15 ilde 'hayali ihracat' operasyonu: 39 şüpheli gözaltında

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hayali ihracat yoluyla devleti 73 milyon zarara uğrattıkları tespit edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gümrük müdürlüklerinde görevli memurlar ve müşavirlerin yardımıyla hazırladıkları sahte belgelerle hayali ihracat yapan 29 firma sahibi tespit edildi.
39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 gümrük memuru, 11 gümrük müşaviri ve 29 firma sahibini tespit etti.