Başkan Erdoğan'dan Ağrı-Hamur-Tutak- Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: Tam yol ileri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı-Hamur-Tutak- Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en doğru işaretidir. Savaşlara, krizlere, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla yürümekle kalmıyor Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz.

70 km'lik bölünmüş yolun bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 9 kilometrelik Hamur çevreyolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Tarihi İpek Yolu'nun önemli güzergahını 79 kilometrelik yolla güvenli ulaşıma kavuşturuyoruz.

Hep söylediğimiz gibi ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Ulaşım hatlarının tesis edilmediği yerde yatırım da üretim de istihdam da olmaz.

Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek ülkemizin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştık. 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' dedik.

Malazgirt'ten bu yana her günümüz, bize bu vatanı çok görenlerin saldırılarıyla mücadele etmekle geçmiştir. Tuzakları birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek bozulabilir. Bu konuda büyük yol katettik...