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    Başkan Erdoğan'dan Ağrı-Hamur-Tutak- Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: Tam yol ileri

    Ağrı-Patnos Devlet Yolu açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Tarihi İpek Yolu’nu yeniden ihya etmede kararlıyız” açıklamasını yaptı. İşte tüm detaylar...

    Tam yol ileri

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı-Hamur-Tutak- Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:
    2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en doğru işaretidir. Savaşlara, krizlere, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla yürümekle kalmıyor Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz.
    70 km'lik bölünmüş yolun bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 9 kilometrelik Hamur çevreyolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Tarihi İpek Yolu'nun önemli güzergahını 79 kilometrelik yolla güvenli ulaşıma kavuşturuyoruz.
    Hep söylediğimiz gibi ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Ulaşım hatlarının tesis edilmediği yerde yatırım da üretim de istihdam da olmaz.
    Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek ülkemizin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştık. 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' dedik.
    Malazgirt'ten bu yana her günümüz, bize bu vatanı çok görenlerin saldırılarıyla mücadele etmekle geçmiştir. Tuzakları birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek bozulabilir. Bu konuda büyük yol katettik...



    25 DAKİKA 111 MİLYON TL
    Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu ile Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu'ya bağlanıyor. 335 metrelik Tutak Viyadüğü, 140 ve 150 metrelik iki köprü, 22 adet kavşak ile 1 saatlik seyahat süresi, 35 dakikaya düşecek. 2.5 milyarlık yatırımla hayata geçirilen projenin ekonomiye katkısı 111 milyon TL'yi bulacak.

    MGK'DAN KARA HAREKATI MESAJI
    Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan MGK, 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Suriye'ye kara harekatı vurgusu yapılarak, "Hiçbir terör örgütünün varlığına müsaade edilmeyecektir" denildi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Ağrı-Hamur-Tutak- Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: Tam yol ileri
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