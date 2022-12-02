Başkan Erdoğan talimat verdi! Barınaklar için yol haritası: Pilot il İstanbul seçildi

BELEDİYELERE YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Hayvan hakları ve başıboş hayvanlar için hazırlanacak yol haritası kamuoyu ile paylaşılacak. Dünyanın da en büyük sorunlarından biri olan hayvanlarla ilgili mental dönüşüm sağlanacak. Bilim insanlarından da görüşler alınacak. Konunun çözümü için belediyelere özel bir bütçe ayrılacak. Kısırlaştırma ve barınak çalışmaları titizlikle yürütülecek. Çalışmaların takibi yapılacak. Yaşam alanı ve bakım evi kurma zorunluluğu olan belediyelerin bu yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde yeni yaptırımlar uygulanacak.

İLK UYGULAMA İSTANBUL BEYKOZ'DA YAPILACAK

Bunların yanı sıra, önceki gün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Türkiye'nin gündeminde olan sokak hayvanları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin hayvan barınaklarına yer bulunamayan illerde belediyelere ormanlarda yer verileceğini, ilk uygulamanın da İstanbul Beykoz'da başlatılacağını söyledi.