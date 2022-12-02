Başkan Erdoğan talimat verdi! Barınaklar için yol haritası: Pilot il İstanbul seçildi

Barınakların iyileştirilmesi konusunda değerlendirilme yapılan toplantıda, son çıkan Hayvan Hakları Yasası ile barınak açma yükümlülüğü getirildiği halde bunu yapmayan belediyelere yeni yaptırımların getirilmesi de gündeme geldi.
HAYVAN HAKLARI VE BAŞIBOŞ HAYVANLAR İYİ YENİ YOL HARİTASI
Konya'da vicdanları yaralayan olayın ardından gözler yeniden hayvan hakları yasasına çevrildi. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası bir araya gelen 5 bakanlık ile bazı AK Parti vekilleri ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin de yer aldığı komisyon üyeleri yeni yol haritasını belirliyor.
Barınakların denetlenmesi konusunda yeni düzenlemelerin de ele alındığı ilk toplantıda, önümüzdeki yıl hayvanların kısırlaştırılması için Tarım Bakanlığı tarafından özel ödenek ayrıldığı aktarıldı. Hem hayvan hakları hem de insanlara saldıran başıboş hayvanlarla ilgili düzenleme için kurulan komisyonun gelecek hafta yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.