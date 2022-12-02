Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.12.2022 08:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2022 08:29
    ABONE OL

    Son dakika: Kırıkkale'de zehir tacirlerine koçbaşı ile operasyon!

    Son dakika haberleri... Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı gece operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, tuvalet deliğinde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

    Zehir tacirlerine koçbaşı ile operasyon!

    Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

    Polis ekipleri tarafından yapılan 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, B.G. ve S.C.D. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Savcılıktan alınan arama kararının ardından polis, 2 şüpheli şahsın ikamet ettiği evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, narkotik köpeği ile arama yaptı. Tuvalet deliğine atılan bir miktar uyuşturucu madde ise polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, yapılan işlemlerin ardından savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.G. ve S.C.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan talimat verdi!
        Haberler Güncel Son dakika: Kırıkkale'de zehir tacirlerine koçbaşı ile operasyon!
            SON DAKİKA