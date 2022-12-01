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    • Güncel
    • 01.12.2022 18:14
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    • 01.12.2022 18:19
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    Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

    Milli Savunm Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadelerine yer verildi.

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    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadesi kullanıldı.



    İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;

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