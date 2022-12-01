Son dakika! Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Vali Canbolat'tan açıklama: 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye hava aracı düştü. Bursa Valisi Yakup Canbolat kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Uçağın kesin düşüş sebebinin yapılacak inceleme ve araştırmanın ardından netlik kazanacağını açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayatını kaybeden 2 kişiden birinin yanarak diğerinin ise uçaktan fırlayarak hayatını kaybettiğini söyledi.
01.12.2022 16:24 - Son Güncelleme: 01.12.2022 17:11
Son dakika haberi: Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında bir eğitim uçağı düştü. Olayda pilot ve yanındaki kişi hayatını kaybetti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son dakika haberine göre Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.