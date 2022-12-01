Son dakika! Bursa’da tek motorlu uçak düştü! Vali Canbolat’tan açıklama: 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında bir eğitim uçağı düştü. Olayda pilot ve yanındaki kişi hayatını kaybetti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.